Соvid-19 у столиці: за минулу добу одужало понад 200 киян

У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 130 тис. випадків захворювання на Covid-19

Протягом 14 вересня на коронавірус захворіло на 29 людей більше, ніж за минулу добу

За минулу добу, 14 вересня, у Києві коронавірус підтверджено у 441 особи. Це на 29 випадків більше, ніж за попередній день. Загалом від початку епідемії у Києві захворіли понад 228 тис. осіб на Covid-19. Про це інформує пресслужба МОЗ.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали понад 228 тис. осіб (за добу 14 вересня – 237)

померли понад 5,3 тис. людей (за добу – 3)

У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 130 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 181 новий хворий.

Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу понад 126 тис. осіб (за добу – 130)

померли 2,9 тис. осіб (за добу – 4). Загалом за минулу добу, 14 вересня, в Україні зафіксовано 4640 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби (з них дітей – 531, медпрацівників – 95).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (441), Одеській (361), Харківській (343), Львівській (294) та Дніпропетровській (273) областях.

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