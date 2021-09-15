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    Соvid-19 у столиці: за минулу добу одужало понад 200 киян

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    У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 130 тис. випадків захворювання на Covid-19 - Соvid-19 у столиці: за минулу добу одужало понад 200 киян
    У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 130 тис. випадків захворювання на Covid-19
    Фото: Укрінформ

    Протягом 14 вересня на коронавірус захворіло на 29 людей більше, ніж за минулу добу

    За минулу добу, 14 вересня, у Києві коронавірус підтверджено у 441 особи. Це на 29 випадків більше, ніж за попередній день. Загалом від початку епідемії у Києві захворіли понад 228 тис. осіб на Covid-19. Про це інформує пресслужба МОЗ.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

    • одужали понад 228 тис. осіб (за добу 14 вересня – 237)
    • померли понад 5,3 тис. людей (за добу – 3)

    У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 130 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 181 новий хворий.

    Від початку епідемії на Київщині:

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (441), Одеській (361), Харківській (343), Львівській (294) та Дніпропетровській (273) областях.

    До слова, Академія наук оприлюднила новий прогноз сплеску Соvid-19 в Україні.

    Також стало відомо, як працюватимуть школи у «червоній» та «жовтій» зонах.

    Нагадаємо, 13 вересня у Києві було зафіксовано 4122 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Найбільше нових заражень по Україні фіксували у Києві, Харківській та Львівській областях.
    Теги: Київ хвороби коронавірус
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    Соvid-19 у столиці: за минулу добу одужало понад 200 киян