У київських маршрутках контролюватимуть температурний режим

Нещодавно перевізники підписали додаткові угоди до дійсних договорів ще на 34 автобусних маршрутах Києва

Громадський транспорт перевірятимуть на переохолодження та перегрівання

Київ першим в Україні запроваджує реальний контроль температурного режиму в салонах громадського транспорту, що працює на міських автобусних маршрутах. Про це повідомив заступник голови КМДА Костянтин Усов.

«Чіткий граничний температурний режим влітку та взимку – невід’ємна частина нового договору перевізників із містом. Та я розумію, що КМДА мусить не просто оголосити «нові вимоги», а забезпечити їх жорсткий та законний контроль», – зазначив Костянтин Усов.

За його словами, Комунальна служба перевезень за останній місяць не просто придбала надзвичайно точні термометри, а й отримала на них сертифікати калібрування від ДП «УкрметртестСтандарт».

«Таким чином, інспектори підприємства отримують надійний юридичний механізм фіксації перевищення граничної температури влітку та надмірного холоду в салоні – взимку. Показники цих термометрів мають силу юридичного доказу», – наголосив заступник голови КМДА.

Як повідомлялося, нещодавно перевізники підписали додаткові угоди до дійсних договорів ще на 34 автобусних маршрутах Києва.

Як раніше повідомлялося, у Києві провели аудит роботи сервісу е-квитка через скарги.