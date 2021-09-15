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    У київських маршрутках контролюватимуть температурний режим

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    Нещодавно перевізники підписали додаткові угоди до дійсних договорів ще на 34 автобусних маршрутах Києва - У київських маршрутках контролюватимуть температурний режим
    Нещодавно перевізники підписали додаткові угоди до дійсних договорів ще на 34 автобусних маршрутах Києва
    Фото: nashkiev.ua

    Громадський транспорт перевірятимуть на переохолодження та перегрівання

    Київ першим в Україні запроваджує реальний контроль температурного режиму в салонах громадського транспорту, що працює на міських автобусних маршрутах. Про це повідомив заступник голови КМДА Костянтин Усов.

    «Чіткий граничний температурний режим влітку та взимку – невід’ємна частина нового договору перевізників із містом. Та я розумію, що КМДА мусить не просто оголосити «нові вимоги», а забезпечити їх жорсткий та законний контроль», – зазначив Костянтин Усов.

    За його словами, Комунальна служба перевезень за останній місяць не просто придбала надзвичайно точні термометри, а й отримала на них сертифікати калібрування від ДП «УкрметртестСтандарт».

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    У київських маршрутках контролюватимуть температурний режим
    У київських маршрутках контролюватимуть температурний режим
    Фото: КМДА

    «Таким чином, інспектори підприємства отримують надійний юридичний механізм фіксації перевищення граничної температури влітку та надмірного холоду в салоні – взимку. Показники цих термометрів мають силу юридичного доказу», – наголосив заступник голови КМДА.

    Як повідомлялося, нещодавно перевізники підписали додаткові угоди до дійсних договорів ще на 34 автобусних маршрутах Києва.

    Як раніше повідомлялося, у Києві провели аудит роботи сервісу е-квитка через скарги.

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    Теги: Київ громадський транспорт КМДА транспорт
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    У київських маршрутках контролюватимуть температурний режим