Коронавірус невпинно атакує українців. Свіжі дані станом на 15 вересня

Майже сотня українців 14 вересня померли від Covid-19

За минулу добу, 14 вересня, в Україні зафіксовано 4640 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби (з них дітей – 531, медпрацівників – 95). Про це інформує пресслужба МОЗ.

Також за минулу добу госпіталізовано 1 609 осіб, летальних випадків – 93, одужало – 1 858 осіб.

За добу протестовано:

методом ПЛР – майже 34 тис. осіб,

методом ІФА – понад 8,5 тис. осіб,

експрес-тестами – майже 33 тис. осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – понад 2,3 млн осіб;

одужало – понад 2,2 млн осіб;

летальних випадків – понад 54 тис. осіб;

проведено ПЛР-тестувань – понад 12 млн.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (441), Одеській (361), Харківській (343), Львівській (294) та Дніпропетровській (273) областях.

Нагадаємо, 13 вересня в Україні було зафіксовано 3332 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби-19. Найбільше нових заражень у Києві, Харківській та Львівській областях.

До слова, Академія наук оприлюднила новий прогноз сплеску Соvid-19 в Україні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів змінив правила карантину в Україні. Тепер українці при наявності Сovid-сертифікатів зможуть обійти більшість обмежень у «жовтих» і «червоних» зонах.

Також стало відомо, як працюватимуть школи у «червоній» та «жовтій» зонах.

Як писав раніше «Главком», з-під обмежень «жовтої» і «червоної» зони можуть вивести ті заклади, персонал і клієнти якого будуть вакциновані та матимуть відповідні сертифікати.