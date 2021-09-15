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    Коронавірус невпинно атакує українців. Свіжі дані станом на 15 вересня

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    &nbsp;Понад 1,6 тис. осіб госпіталізували напередодні з коронавірусом - Коронавірус невпинно атакує українців. Свіжі дані станом на 15 вересня
     Понад 1,6 тис. осіб госпіталізували напередодні з коронавірусом
    фото: uozkmr.gov.ua

    Майже сотня українців 14 вересня померли від Covid-19

    За минулу добу, 14 вересня, в Україні зафіксовано 4640 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби (з них дітей – 531, медпрацівників – 95). Про це інформує пресслужба МОЗ.

    Також за минулу добу госпіталізовано 1 609 осіб, летальних випадків – 93, одужало – 1 858 осіб.

    За добу протестовано:

    • методом ПЛР – майже 34 тис. осіб,
    • методом ІФА – понад 8,5 тис. осіб,
    • експрес-тестами – майже 33 тис. осіб.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – понад 2,3 млн осіб;
    • одужало – понад 2,2 млн осіб;
    • летальних випадків – понад 54 тис. осіб;
    • проведено ПЛР-тестувань – понад 12 млн.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (441), Одеській (361), Харківській (343), Львівській (294) та Дніпропетровській (273) областях.

    Нагадаємо, 13 вересня в Україні було зафіксовано 3332 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби-19. Найбільше нових заражень у Києві, Харківській та Львівській областях.

    До слова, Академія наук оприлюднила новий прогноз сплеску Соvid-19 в Україні.

    Нагадаємо, Кабінет міністрів змінив правила карантину в Україні. Тепер українці при наявності Сovid-сертифікатів зможуть обійти більшість обмежень у «жовтих» і «червоних» зонах.

    Також стало відомо, як працюватимуть школи у «червоній» та «жовтій» зонах.

    Як писав раніше «Главком», з-під обмежень «жовтої» і «червоної» зони можуть вивести ті заклади, персонал і клієнти якого будуть вакциновані та матимуть відповідні сертифікати.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я статистика Україна коронавірус
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    Коронавірус невпинно атакує українців. Свіжі дані станом на 15 вересня