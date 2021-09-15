Коронавірус невпинно атакує українців. Свіжі дані станом на 15 вересня
Майже сотня українців 14 вересня померли від Covid-19
За минулу добу, 14 вересня, в Україні зафіксовано 4640 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби (з них дітей – 531, медпрацівників – 95). Про це інформує пресслужба МОЗ.
Також за минулу добу госпіталізовано 1 609 осіб, летальних випадків – 93, одужало – 1 858 осіб.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – майже 34 тис. осіб,
- методом ІФА – понад 8,5 тис. осіб,
- експрес-тестами – майже 33 тис. осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – понад 2,3 млн осіб;
- одужало – понад 2,2 млн осіб;
- летальних випадків – понад 54 тис. осіб;
- проведено ПЛР-тестувань – понад 12 млн.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (441), Одеській (361), Харківській (343), Львівській (294) та Дніпропетровській (273) областях.
Нагадаємо, 13 вересня в Україні було зафіксовано 3332 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби-19. Найбільше нових заражень у Києві, Харківській та Львівській областях.
До слова, Академія наук оприлюднила новий прогноз сплеску Соvid-19 в Україні.
Нагадаємо, Кабінет міністрів змінив правила карантину в Україні. Тепер українці при наявності Сovid-сертифікатів зможуть обійти більшість обмежень у «жовтих» і «червоних» зонах.
Також стало відомо, як працюватимуть школи у «червоній» та «жовтій» зонах.
Як писав раніше «Главком», з-під обмежень «жовтої» і «червоної» зони можуть вивести ті заклади, персонал і клієнти якого будуть вакциновані та матимуть відповідні сертифікати.