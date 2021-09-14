  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У столиці за добу виявили понад 400 випадків Covid-19

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Від початку епідемії на Київщині одужали від коронавірусу понад 126 тис. осіб - У столиці за добу виявили понад 400 випадків Covid-19

    Від початку епідемії на Київщині одужали від коронавірусу понад 126 тис. осіб

    Фото з відкритих джерел

    Померли від коронавірусу протягом 13 вересня десять осіб

    За минулу добу, 13 вересня, у Києві коронавірус підтверджено у 412 осіб. Це на 246 випадків більше, ніж за попередню добу. Загалом від початку епідемії у Києві захворіли понад 228 тис. осіб на Covid-19. Про це інформує пресслужба МОЗ.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

    • одужали понад 228 тис. осіб (за добу 13 вересня – 201)
    • померли понад 5,3 тис. людей (за добу – 10)

    У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 130 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 101 нових хворих.

    Від початку епідемії на Київщині:

    • одужали від коронавірусу понад 126 тис. осіб (за добу – 37)
    • померли 2,9 тис. осіб (за добу – 3)

    Загалом, за минулу добу, 13 вересня, в Україні зафіксовано 3332 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 364, медпрацівників – 58).

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (412), Харківській (260), Львівській (241), Одеській (232) та Луганській (214) областях.

    До слова, уряд 13 серпня ухвалив рішення про посилення в Україні карантину через пандемію коронавірусу. У постанову № 1236 внесли зміни, які набудуть чинності через сім днів.

    Кабінет Міністрів посилив умову роботи закладів освіти у «червоній» зоні карантину.

    Читайте також:

    Теги: Київ хвороби коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У столиці за добу виявили понад 400 випадків Covid-19