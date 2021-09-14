У столиці за добу виявили понад 400 випадків Covid-19

Від початку епідемії на Київщині одужали від коронавірусу понад 126 тис. осіб

Померли від коронавірусу протягом 13 вересня десять осіб

За минулу добу, 13 вересня, у Києві коронавірус підтверджено у 412 осіб. Це на 246 випадків більше, ніж за попередню добу. Загалом від початку епідемії у Києві захворіли понад 228 тис. осіб на Covid-19. Про це інформує пресслужба МОЗ.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали понад 228 тис. осіб (за добу 13 вересня – 201)

померли понад 5,3 тис. людей (за добу – 10)

У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 130 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 101 нових хворих.

Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу понад 126 тис. осіб (за добу – 37)

померли 2,9 тис. осіб (за добу – 3)

Загалом, за минулу добу, 13 вересня, в Україні зафіксовано 3332 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 364, медпрацівників – 58).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (412), Харківській (260), Львівській (241), Одеській (232) та Луганській (214) областях.

До слова, уряд 13 серпня ухвалив рішення про посилення в Україні карантину через пандемію коронавірусу. У постанову № 1236 внесли зміни, які набудуть чинності через сім днів.

Кабінет Міністрів посилив умову роботи закладів освіти у «червоній» зоні карантину.