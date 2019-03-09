8 березня у Києві було встановлено черговий температурний рекорд
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Цей день став найтеплішим за всю історію спостережень
У п’ятницю, 8 березня, у Києві було зафіксовано черговий температурний рекорд: були перевищені значення максимальної температури для цієї дати за весь період спостережень.
Про це повідомили у прес-службі Укргідрометцентру.
«Вдень позначка термометра досягла значення 17,7 тепла. Попереднє значення становило 14,8 тепла у 2016 році», - йдеться у повідомленні.
Окрім того, найтеплішою стала і ніч на 9 березня, мінімальне значення температури становило 7 градусів тепла (попереднє значення для цієї дати 5,3 градусів тепла у 2016 році).
Як повідомлялося, середня температура зими в Києві склала 2 градуси морозу, що на 2 градуси вище від кліматичної норми.
Всі зимові місяці в столиці були теплішими за норму, але найбільше відзначився лютий, його місячна температура на 4,8 градуса перевищила норму.
Найхолоднішим днем зими було 9 січня, коли температура опустилася до -14,4 градусів, а найтеплішим - 28 лютого, коли температура повітря піднялася до 11,2 градуса тепла.
Опадів цієї зими випало 154 мм, що склало 105% кліматичної норми. Максимальна висота снігового покриву на проспекті Науки, 37 досягла 39 см 26 - 27 січня.
Джерело: УНІАН