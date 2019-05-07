9 травня буде перекрито рух транспорту вулицями в центрі Києва (список)



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Буде обмежено рух усіх видів транспорту

У четвер, 9 травня, із 05:00 на вулицях біля Парку Вічної Слави буде обмежено рух усіх видів транспорту у зв’язку із урочистими подіями до Дня пам’яті та примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та 75-ої річниці вигнання нацистів із України. Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.

Зокрема, рух перекриють на:

вул. М. Грушевського (від пров. Кріпосного до вул. Арсенальної),

пров. Інженерному,

вул. Московській (від Кловського узвозу до пл. Арсенальної),

вул. І. Мазепи (від пл. Арсенальної до вул. Лаврської),

пров. Бутишів,

вул. М. Омеляновича-Павленка,

алеї Героїв Крут,

вул. Лаврській (від вул. І. Мазепи до вул. Цитадельної).

Як повідомлялося, Київ готується до відзначення Дня пам’яті та примирення і 74-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У Київській міській держадміністрації затверджено відповідний план урочистих і культурно-просвітницьких подій, а також передбачено надання одноразової адресної матеріальної допомоги київським ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань.

У Києві 8-9 травня правопорядок будуть забезпечувати близько 2 тис. правоохоронців, вони працюватимуть у посиленому режимі.