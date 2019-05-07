9 травня буде перекрито рух транспорту вулицями в центрі Києва (список)
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Буде обмежено рух усіх видів транспорту
У четвер, 9 травня, із 05:00 на вулицях біля Парку Вічної Слави буде обмежено рух усіх видів транспорту у зв’язку із урочистими подіями до Дня пам’яті та примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та 75-ої річниці вигнання нацистів із України. Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.
Зокрема, рух перекриють на:
- вул. М. Грушевського (від пров. Кріпосного до вул. Арсенальної),
- пров. Інженерному,
- вул. Московській (від Кловського узвозу до пл. Арсенальної),
- вул. І. Мазепи (від пл. Арсенальної до вул. Лаврської),
- пров. Бутишів,
- вул. М. Омеляновича-Павленка,
- алеї Героїв Крут,
- вул. Лаврській (від вул. І. Мазепи до вул. Цитадельної).
Як повідомлялося, Київ готується до відзначення Дня пам’яті та примирення і 74-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У Київській міській держадміністрації затверджено відповідний план урочистих і культурно-просвітницьких подій, а також передбачено надання одноразової адресної матеріальної допомоги київським ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань.
У Києві 8-9 травня правопорядок будуть забезпечувати близько 2 тис. правоохоронців, вони працюватимуть у посиленому режимі.