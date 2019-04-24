Аеропорт «Київ» розширяється: що буде в новому крилі термінала «А» (фото)



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Нове крило терміналу А аеропорту «Київ» Фото: Аеропорт «Київ»

Будівельні роботи в терміналі завершуються

В аеропорту «Київ» ім. І. Сікорського триває фінальний етап будівельних та оздоблювальних робіт в новозведеному крилі термінала «А», призначеного для виконання міжнародних рейсів. Про це повідомляє прес-служба аеропорту.

Мета розширення терміналу «А» - вдвічі збільшити пропускну здатність термінала та зробити аеропорт ще комфортнішим для пасажирів.

Площа термінала натепер становить 14 200 кв. м, нова площа додасть ще 9 500 кв. м.

«На першому поверсі нового крила термінала буде 18 стійок реєстрації і 9 пунктів догляду на авіаційну безпеку. 18 стійок прикордонного контролю вже встановили на другому поверсі. Пасажири проходитимуть його швидше і потраплятимуть у комфортну зону очікування з ресторанами, барами, магазинами дьюті-фрі та зоною розваг з окулярами віртуальної реальності», - розповіли в аеропорту.

Сума залучених у проект коштів оцінюється у 630 млн грн.

Нагадаємо, 23 квітня надійшло анонімне повідомлення про замінування аеропорту «Київ». Правоохоронці провели евакуацію осіб та ретельну перевірку будівлі і прилеглої до неї території. Жодних вибухонебезпечних речовин чи предметів не виявлено. Під час огляду поліцейські евакуювали близько 800 осіб.