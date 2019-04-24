  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Аеропорт «Київ» розширяється: що буде в новому крилі термінала «А» (фото)

    • Розсилка
    Нове крило терміналу А аеропорту &laquo;Київ&raquo;&nbsp; - Аеропорт «Київ» розширяється: що буде в новому крилі термінала «А» (фото)
    Нове крило терміналу А аеропорту «Київ» 
    Фото: Аеропорт «Київ»

    Будівельні роботи в терміналі завершуються

    В аеропорту «Київ» ім. І. Сікорського триває фінальний етап будівельних та оздоблювальних робіт в новозведеному крилі термінала «А», призначеного для виконання міжнародних рейсів. Про це повідомляє прес-служба аеропорту.

    Мета розширення терміналу «А» - вдвічі збільшити пропускну здатність термінала та зробити аеропорт ще комфортнішим для пасажирів.

    Читайте також

    Площа термінала натепер становить 14 200 кв. м, нова площа додасть ще 9 500 кв. м.

    «На першому поверсі нового крила термінала буде 18 стійок реєстрації і 9 пунктів догляду на авіаційну безпеку. 18 стійок прикордонного контролю вже встановили на другому поверсі. Пасажири проходитимуть його швидше і потраплятимуть у комфортну зону очікування з ресторанами, барами, магазинами дьюті-фрі та зоною розваг з окулярами віртуальної реальності», - розповіли в аеропорту.

    Сума залучених у проект коштів оцінюється у 630 млн грн.

    1 з 15
    на весь екран згорнути
    Аеропорт «Київ» розширяється: що буде в новому крилі термінала «А» (фото)
    Аеропорт «Київ» розширяється: що буде в новому крилі термінала «А» (фото)
    Аеропорт «Київ» розширяється: що буде в новому крилі термінала «А» (фото)
    Аеропорт «Київ» розширяється: що буде в новому крилі термінала «А» (фото)
    Аеропорт «Київ» розширяється: що буде в новому крилі термінала «А» (фото)
    Аеропорт «Київ» розширяється: що буде в новому крилі термінала «А» (фото)
    Аеропорт «Київ» розширяється: що буде в новому крилі термінала «А» (фото)
    Аеропорт «Київ» розширяється: що буде в новому крилі термінала «А» (фото)
    Аеропорт «Київ» розширяється: що буде в новому крилі термінала «А» (фото)
    Аеропорт «Київ» розширяється: що буде в новому крилі термінала «А» (фото)
    Аеропорт «Київ» розширяється: що буде в новому крилі термінала «А» (фото)
    Аеропорт «Київ» розширяється: що буде в новому крилі термінала «А» (фото)
    Аеропорт «Київ» розширяється: що буде в новому крилі термінала «А» (фото)
    Аеропорт «Київ» розширяється: що буде в новому крилі термінала «А» (фото)

    Нагадаємо, 23 квітня надійшло анонімне повідомлення про замінування аеропорту «Київ». Правоохоронці провели евакуацію осіб та ретельну перевірку будівлі і прилеглої до неї території. Жодних вибухонебезпечних речовин чи предметів не виявлено. Під час огляду поліцейські евакуювали близько 800 осіб.

    Читайте також
    Київ будівництво аеропорт Аеропорт Київ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ