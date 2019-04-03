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    Економіка та фінанси

    В українських аеропортах цього року пасажиропотік зріс майже на чотири мільйони осіб

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    Минулого року пасажиропотік в аеропортах України збільшився на 24,5% - В українських аеропортах цього року пасажиропотік зріс майже на чотири мільйони осіб
    Минулого року пасажиропотік в аеропортах України збільшився на 24,5%

    З початку року пасажиропотік в аеропорту «Бориспіль» зріс на 14,9% до 1,69 млн пасажирів, в аеропорту «Львів» імені Данила Галицького на 53,5% до 370 тисяч пасажирів

    В Україні за січень-березень 2019 року в аеропортах пасажиропотік зріс на 21%. Відповідну інформацію поширив міністр інфраструктури Володимир Омелян на своїй сторінці у Facebook.

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    Згідно з даними міністерства, з початку року пасажиропотік в аеропорту «Бориспіль» зріс на 14,9% до 1,69 млн пасажирів, в аеропорту «Львів» імені Данила  Галицького на  53,5% до 370 тисяч пасажирів.

    Зазначається, що загалом у 2019 році в українських аеропортах пасажиропотік зріз до 4,4 млн осіб.

    Як повідомлялося, пасажиропотік через аеропорти України за 2018 рік збільшився на 24,5% та становив 20545,5 тис. осіб, у т.ч. у міжнародному сполученні - на 25,8% та становив 18356,7 тис. осіб.

    Нагадаємо, на початку січня 2019 року президент України Петро Порошенко заявив, що пасажиропотік українських аеропортів у 2018 році перевищив 20 млн пасажирів за рік.

    За його даними, загальна кількість пасажирів, які скористалися послугами українських аеропортів у 2018 році сягнула 20,5 мільйонів.

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