«Агресивні й можуть нападати». На Київщині критична ситуація з покинутими тваринами

Український журналіст, автор відомого проєкту «Служба розшуку дітей» Руслан Горовий повідомив, що по селах і містечках Київщини, які опинилися в епіцентрі бойових дій, спостерігається критична ситуація із покинутими домашніми тваринами. Як написав він у Facebook, люди, рятуючись від рашистів, просто випустили багатьох собак «у світ широкий». Тепер через голод ці тварини стали агресивними та неконтрольованими.

«Якщо в містечках зоозахисники досить швидко і вправно впоралися з кинутими собаками, то в зруйнованих селах вже біда. Бачив кілька чималих зграй, як ось ця в Немішаєвому. Ці тічки досить агресивні, мають власну ієрархію...» – повідомив журналіст.

Горовий наголосив: якщо зоозахисники не заберуть собак, то, швидше за все, для тварин все закінчиться погано.

«Пару разів нападуть на людей, і їх просто постріляють. Я не закликаю стріляти собак, я окреслюю тему. В деякі профільні групи вже написав», – зауважив журналіст

Нагадаємо, раніше поліція показала, як зачищає Київщину. Правоохоронці знаходять у дворах місцевих жителів поховання убитих окупантами людей.