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    «Агресивні й можуть нападати». На Київщині критична ситуація з покинутими тваринами

    Покинуті собаки у селах Київщини - «Агресивні й можуть нападати». На Київщині критична ситуація з покинутими тваринами
    Покинуті собаки у селах Київщини
    фото з відкритих джерел

    Якщо зоозахисники не заберуть собак, то, швидше за все, їх розстріляють

    Український журналіст, автор відомого проєкту «Служба розшуку дітей» Руслан Горовий повідомив, що по селах і містечках Київщини, які опинилися в епіцентрі бойових дій, спостерігається критична ситуація із покинутими домашніми тваринами. Як написав він у Facebook, люди, рятуючись від рашистів, просто випустили багатьох собак «у світ широкий». Тепер через голод ці тварини стали агресивними та неконтрольованими.

    «Якщо в містечках зоозахисники досить швидко і вправно впоралися з кинутими собаками, то в зруйнованих селах вже біда. Бачив кілька чималих зграй, як ось ця в Немішаєвому. Ці тічки досить агресивні, мають власну ієрархію...» – повідомив журналіст.

    Горовий наголосив: якщо зоозахисники не заберуть собак, то, швидше за все, для тварин все закінчиться погано.

    «Пару разів нападуть на людей, і їх просто постріляють. Я не закликаю стріляти собак, я окреслюю тему. В деякі профільні групи вже написав», – зауважив журналіст

    Нагадаємо, раніше поліція показала, як зачищає Київщину. Правоохоронці знаходять у дворах місцевих жителів поховання убитих окупантами людей.

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    Теги: росія окупанти Київ війна Київщина Україна окупація #stoprussia
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    «Агресивні й можуть нападати». На Київщині критична ситуація з покинутими тваринами