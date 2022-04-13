Поліція вже виявила більш як 720 тіл мирних мешканців, убитих росіянами на Київщині

Правоохоронці продовжують розслідування воєнних злочинів, які здійснила російська армія на території України

Триває зачистка звільнених територій поблизу столиці

Із початку війни на території столичного регіону зафіксовано понад 3050 кримінальних проваджень щодо злочинів, вчинених військовими РФ. Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Під час воєнного стану поліцейські зареєстрували 233 кримінальні провадження щодо посягань на територіальну цілісність і недоторканість України, а за порушення законів та звичаїв війни розслідують 1463 фактів.

«Кількість виявлених і оглянутих тіл загиблих мирних осіб на Київщині в результаті російської агресії становить вже більше 720 осіб, ще понад 200 осіб вважаються зниклими безвісти», – зазначив Андрій Нєбитов.

Правоохоронці зареєстрували понад 150 фактів мародерства та вже повідомили про підозру 35 особам, зареєстрували понад 30 кримінальних проваджень щодо колабораційної діяльності, зібрали матеріали щодо сприяння агресору та вже повідомили про підозру п’ятьом особам.

Поліцейські продовжують проводити зачистку територій, які були в окупації російських військ, виявляти осіб, які співпрацювали з ворогом, встановлювати потерпілих від російської агресії, фіксувати руйнування та оглядати тіла загиблих.

Нагадаємо, у Броварському районі українські військові виявили чергову рашистську катівню.

Також влада Київщини повідомила, коли громадянам можна повертатися додому.

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