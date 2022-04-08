Київщина: сотні автомобілів стоять у заторах у напрямку звільнених міст (відео)

Кияни теж почали повертатися до столиці

Люди хочуться повернутись до рідних домівок

У напрямку Бучі, Бородянки, Ірпеня утворився затор з сотні автомобілів.

Як передає кореспондент «Главкому» з місця події, люди повертаються додому у звільненні міста, їздять в Київ за продуктами тощо.

Затори у напрямку з Києва розпочалися після того, як була зачищена Київська область від окупантів.

У четвер, 7 квітня, середній час на виїзд зі столиці займав чотири години.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко закликав мешканців Києва, які виїхали зі столиці до інших міст, не поспішати повертатися додому, оскільки залишається ймовірність обстрілу міста російськими окупантами.

«Кияни, які виїжджали в інші міста, продовжують повертатися до столиці. Хто ще не вирушив додому, звертаюся: будь ласка, зачекайте трохи. Ще залишається ймовірною загроза обстрілів міста».