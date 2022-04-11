Смертельні поля снарядів і мін: поліція показала, як зачищує Київщину (фото, відео)

Правоохоронці виявляють боєприпаси, які потім знешкоджують вибухотехніки

Поліція виявила дев'ять похованих убитих окупантами мешканців двох сіл

Поліція Київщини продовжує відпрацьовувати звільнену територію Бучанського району та виявляти тіла загиблих від рук окупантів місцевих мешканців. Про це повідомляє Головне управління Нацполіції в Київській області.

Так, під час відпрацювання села Андріївка у Макарівській громаді правоохоронці перевірили 317 будинків по вулицях Слобода, Першотравнева та Меля. У результаті виявили близько двох десятків ящиків з ворожими протитанковими мінами та нерозірвані боєприпаси на території 15 господарств.

В селі Липівка поліцейські перевірили 231 будинок по вулицях Шевченка, Фрунзе, Садова, Миру, Коцюбинського, Нова та провулок Прогресівський. Правоохоронці виявили 30 протитанкових мін, 10 з яких після виклику саперів було зірвано на місті.

Також у дворах місцевих жителів правоохоронці знайшли поховання убитих окупантами людей. В Андріівці виявлено 6 захоронень, а в Липівці - 3.

Після огляду тіл та фіксації військових злочинів трупи загиблих будуть доставлені до патанатомічних відділень області.

Крім того, виявлено поля нерозірваних боєприпасів. Все це призначалось для знищення столиці, міст та сіл Київщини.

Поліція продовжує відпрацьовувати території, де тривали бойові дії, виявляти нерозірвані снаряди, встановлювати загиблих від рук окупантів, викривати колаборантів та мародерів.