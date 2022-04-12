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    В Ірпені окупанти розгромили будівлю університету (фото)

    &laquo;Рускій мір&raquo; наклав відбиток свого перебування на Державний податковий університет - В Ірпені окупанти розгромили будівлю університету (фото)
    «Рускій мір» наклав відбиток свого перебування на Державний податковий університет
    фото: zn.ua

    «Дерусифікація» торкнулася закладу освіти

    Під час окупації в Ірпені на Київщині постраждав Державний податковий університет. Фото оприлюднило видання zn.ua.

    Ворог перетворив будівлю майже на руїни: вибиті вікна, розбиті сходи головного корпусу, а на газоні залишилися сліди та вирви від попадання снарядів.

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    «Рускій мір» наклав відбиток свого перебування на Державний податковий університет/ фото: zn.u.
    «Рускій мір» наклав відбиток свого перебування на Державний податковий університет. фото: zn.ua

    Нагадаємо, Податковий університет, що в Ірпені, розриває угоди із закладами освіти Білорусі.

    Нещодавно ДПУ потрапив під обстріл окупантів. Зі слів представників закладу освіти, обстріляли центральний корпус закладу, викладацький будинок на вул. Садова. Також окупанти поцілили в актову залу і перший гуртожиток. Одна людина отримала поранення.

    Як повідомлялося, в Ірпені до п’ятниці запровадили посилену комендантську годину.

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    Теги: росія окупанти війна Київщина Ірпінь Україна університет окупація #stoprussia
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    В Ірпені окупанти розгромили будівлю університету (фото)