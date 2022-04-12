В Ірпені окупанти розгромили будівлю університету (фото)
«Дерусифікація» торкнулася закладу освіти
Під час окупації в Ірпені на Київщині постраждав Державний податковий університет. Фото оприлюднило видання zn.ua.
Ворог перетворив будівлю майже на руїни: вибиті вікна, розбиті сходи головного корпусу, а на газоні залишилися сліди та вирви від попадання снарядів.
Нагадаємо, Податковий університет, що в Ірпені, розриває угоди із закладами освіти Білорусі.
Нещодавно ДПУ потрапив під обстріл окупантів. Зі слів представників закладу освіти, обстріляли центральний корпус закладу, викладацький будинок на вул. Садова. Також окупанти поцілили в актову залу і перший гуртожиток. Одна людина отримала поранення.
Як повідомлялося, в Ірпені до п’ятниці запровадили посилену комендантську годину.