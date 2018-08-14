Активісти не розуміють, чому розкопки на Поштовій має фінансувати інвестор



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Активісти вимагають держаного фінансування

Активісти групи «Музей на Поштовій площі» заявили про необхідність розірвання договору між Інститутом археології НАН України та замовником будівництва КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд» КМДА. Відповідну вимогу вони виказали на прес-конференції у Києві, йдеться у повідомленні групи на Facebook.

За їх словами, підставою для такої вимоги є відсутність у підписаному документі виконання прямих норм закону про збереження пам'ятки археології місцевого значення, подальшої музеїфікації та консервації об'єкту.

«Також незрозумілим є питання фінансового забезпечення цієї угоди. Чому фінансувати має інвестор (ТОВ «Хенсфорд-Україна», яке має наміри збудувати ТРЦ)?! Де держава, яка має фінансувати дослідження пам'ятки археології місцевого значення?! Ми будемо наполягати на державному фінансуванні подальших археологічних досліджень з метою подальшої консервації, музеїфікації об'єкту, збереження авторського нагляду та створення державного археологічного музею саме на місці знахідок на Поштової площі», - йдеться у повідомленні.

Там також відзначено, що представники Інституту археології відмовилися від власних офіційних повідомлень про неможливість створення музею на Поштовій та невелику цінність об'єкту.

Нагадаємо, напередодні Інститут археології несподівано спростував висновки Інститутів історії, філософії та джерелознавства щодо історичного значення місця, де мають звести торговий центр.

В Інституті археології при Національній академії наук заявили, що об’єкти та артефакти, знайдені під час археологічних розкопок на Поштовій площі в Києві, дійсно мають стосунок до культурної спадщини міста, але не є унікальними.

У місці розкопок на Поштовій площі в Києві увімкнуть цілодобові веб-камери, аби охочі могли слідкувати за археологічними дослідженнями.

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