Активісти розійшлися з-під стін МВС



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вхід до МВС продовжують охороняти поліціянти

Активісти завершили мітинг під стінами Міністерства внутрішніх справ з вимогою покарання винних у смерті 5-річного хлопчика в Переяслав-Хмельницькому, у пораненні якого підозрюють правоохоронців.

Опівночі майже всі учасники акції, яка розпочалася о 21-ій годині, розійшлися.

Раніше під час акції один із її учасників написав на асфальті перед будівлею МВС червоною фарбою слово «Вбивці», але як тільки він став писати, кілька чоловіків намагалися не дати йому це зробити.

У результаті сталася невелика штовханина, яка швидко завершилася й активіст дописав слово.

Близько півночі до активістів та журналістів вийшли голова Нацполіції Сергій Князєв та керівник поліції Київської області Дмитро Ценов та оголосили, що останній подав у відставку.

Вхід до МВС продовжують охороняти поліціянти.

Раніше повідомлялося, що керівники Переяслав-Хмельницького відділу поліції Київщини відсторонені від виконання службових обов’язків, вирішується питання щодо їхнього подальшого перебування в органах поліції.

Нагадаємо, 31 травня до травматологічного відділення Переяслав-Хмельницької лікарні звернулися батьки п’ятирічного хлопчика з попереднім діагнозом відкрита черепно-мозкова травма. У дитини було виявлене кульове поранення, яке спричинило перелом кісток черепа та пошкодження головного мозку.

3 червня хлопчик помер у лікарні.

Поліція заявляла, що їм вдалося встановити обставини події, виявити предмети та інші речові докази, які можуть свідчити про те, що дитина начебто отримала травму голови внаслідок випадкового пострілу.

Натомість у Держбюро розслідувань встановили, що до нанесення вогнепальних ушкоджень дитині причетні два працівники Переяслав-Хмельницького відділення Нацполіції.

Підозрювані затримані поліцією в порядку статті 208 КПК.

3 червня прокуратурою Київської області дії поліцейських Переяслав-Хмельницького відділку поліції було додатково кваліфіковано за ч.4 ст.296 КК України та скеровано в суд клопотання про їх арешт.

Джерело: Укрінформ