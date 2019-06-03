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    Керівники Переяслав-Хмельницького підрозділу поліції відсторонені від служби

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    Керівники Переяслав-Хмельницького підрозділу поліції відсторонені від служби

    Князєв заявив, що його відомство максимально сприятиме розслідуванню трагедії

    Керівники Переяслав-Хмельницького відділу поліції Київщини відсторонені від виконання службових обов’язків, вирішується питання щодо їхнього подальшого перебування в органах поліції.

    Про це повідомляється на сайті Міністерства внутрішніх справ.

    «Керівництво МВС та Національної поліції України висловлює співчуття рідним 5-річного Кирила з приводу його смерті та запевняє, що максимально сприятиме у розслідуванні трагедії. Підозрювані у смертельному пораненні 5-річного хлопчика у місті Переяслав-Хмельницький Київської області, – були затримані і поміщені до ізолятора тимчасового тримання. Поліція доклала максимальних зусиль у збиранні доказів для слідчих попри те, що самі підозрювані особи – не сприяють слідству», – йдеться в повідомленні.

    Крім того, голова Національної поліції Сергій Князєв заявив, що його відомство максимально сприятиме розслідуванню трагедії.

    «Такі дії несумісні з присягою та гідністю поліцейського. Ми розраховуємо на найжорсткіше покарання для винних», – сказав Князєв.

    Нагадаємо, 31 травня  до травматологічного відділення Переяслав-Хмельницької лікарні звернулися батьки п’ятирічного хлопчика з попереднім діагнозом відкрита черепно-мозкова травма. У дитини було виявлене кульове поранення, яке спричинило перелом кісток черепа та пошкодження головного мозку.

    3 червня хлопчик помер у лікарні.

    Поліція заявляла, що їм вдалося встановити обставини події, виявити предмети та інші речові докази, які можуть свідчити про те, що дитина начебто отримала травму голови внаслідок випадкового пострілу. 

    Натомість у Держбюро розслідувань встановили, що до нанесення вогнепальних ушкоджень дитині причетні два працівники Переяслав-Хмельницького відділення Нацполіції.

    Підозрювані затримані поліцією в порядку статті 208 КПК.

    3 червня прокуратурою Київської області дії поліцейських Переяслав-Хмельницького відділку поліції було додатково кваліфіковано за ч.4 ст.296 КК України та скеровано в суд клопотання про їх арешт.

    МВС суд Сергій Князєв
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