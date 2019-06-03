Керівники Переяслав-Хмельницького підрозділу поліції відсторонені від служби



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Князєв заявив, що його відомство максимально сприятиме розслідуванню трагедії

Керівники Переяслав-Хмельницького відділу поліції Київщини відсторонені від виконання службових обов’язків, вирішується питання щодо їхнього подальшого перебування в органах поліції.

Про це повідомляється на сайті Міністерства внутрішніх справ.

«Керівництво МВС та Національної поліції України висловлює співчуття рідним 5-річного Кирила з приводу його смерті та запевняє, що максимально сприятиме у розслідуванні трагедії. Підозрювані у смертельному пораненні 5-річного хлопчика у місті Переяслав-Хмельницький Київської області, – були затримані і поміщені до ізолятора тимчасового тримання. Поліція доклала максимальних зусиль у збиранні доказів для слідчих попри те, що самі підозрювані особи – не сприяють слідству», – йдеться в повідомленні.

Крім того, голова Національної поліції Сергій Князєв заявив, що його відомство максимально сприятиме розслідуванню трагедії.

«Такі дії несумісні з присягою та гідністю поліцейського. Ми розраховуємо на найжорсткіше покарання для винних», – сказав Князєв.

Нагадаємо, 31 травня до травматологічного відділення Переяслав-Хмельницької лікарні звернулися батьки п’ятирічного хлопчика з попереднім діагнозом відкрита черепно-мозкова травма. У дитини було виявлене кульове поранення, яке спричинило перелом кісток черепа та пошкодження головного мозку.

3 червня хлопчик помер у лікарні.

Поліція заявляла, що їм вдалося встановити обставини події, виявити предмети та інші речові докази, які можуть свідчити про те, що дитина начебто отримала травму голови внаслідок випадкового пострілу.

Натомість у Держбюро розслідувань встановили, що до нанесення вогнепальних ушкоджень дитині причетні два працівники Переяслав-Хмельницького відділення Нацполіції.

Підозрювані затримані поліцією в порядку статті 208 КПК.

3 червня прокуратурою Київської області дії поліцейських Переяслав-Хмельницького відділку поліції було додатково кваліфіковано за ч.4 ст.296 КК України та скеровано в суд клопотання про їх арешт.