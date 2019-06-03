Поліцейським, які важко поранили хлопчика на Київщині, повідомлено про нову підозру



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Досудове розслідування триває та перебуває на особистому контролі прокурора Київської області

Прокуратурою Київської області дії поліцейських Переяслав-Хмельницького відділку поліції, які важко травмували 5-річного хлопчика, додатково кваліфіковано за ч.4 ст.296 КК України та скеровано в суд клопотання про їх арешт.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

Зазначається, що 3 червня процесуальним керівником прокуратури Київської області, за наслідками проведених слідчих дій та встановлення нових обставин вчинення двома працівниками патрульної поліції Переяслав-Хмельницького ВП ГУНП у Київській області кримінального правопорушення, передбаченого ст. 128 КК України (необережне тяжке тілесне ушкодження), прийнято рішення про доповнення наявної кваліфікації скоєного ними злочину ще ч.4 ст.296 КК України, а саме хуліганство, вчинене групою осіб, із застосуванням вогнепальної зброї, заздалегідь заготовленої для нанесення тілесних ушкоджень.

«Працівникам патрульної поліції повідомлено про нову підозру та підготовлено клопотання в суд про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а також відсторонення від займаних посад», - заявили в прокуратурі.

Повідомляється, що вказані клопотання скеровано до Голосіївського районного суду м.Києва.

Досудове розслідування триває та перебуває на особистому контролі прокурора області.

Нагадаємо, 31 травня до травматологічного відділення Переяслав-Хмельницької лікарні звернулися батьки п’ятирічного хлопчика з попереднім діагнозом відкрита черепно-мозкова травма. У дитини виявлене кульове поранення, яке спричинило перелом кісток черепа та пошкодження головного мозку.

Поліція заявляла, що їм вдалося встановити обставини події, виявити предмети та інші речові докази, які можуть свідчити про те, що дитина начебто отримала травму голови внаслідок випадкового пострілу.

Натомість у Держбюро розслідувань встановили, що до нанесення вогнепальних ушкоджень дитині причетні два працівники Переяслав-Хмельницького відділення Нацполіції.

Підозрювані затримані поліцією в порядку статті 208 КПК.