Активісти збираються на протест під Офісом Зеленського через підписання формули Штайнмайєра



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Активісти і ветерани 1 жовтня вийдуть на протест на Банкову Фото Сергія Рябенка, Фейсбук

Організатори зазначають, що ветерани війни та патріоти ніколи не погодяться на капітуляцію

Сьогодні на Банковій відбудеться акція протесту проти підписання формули Штайнмайєра – «Ні - капітуляції!». Про це йдеться у повідомленні відповідної групи у Facebook.

«За даними ЗМІ, українська сторона підписала капітуляційну «формулу Штайнмайєра» на сьогоднішньому засіданні ТКГ у Мінську. Ми вимагаємо пояснень від президента Зеленського — що і на яких умовах було підписано від імені України», — йдеться у групі.

Також організатори зазначають, що ветерани війни та патріоти ніколи не погодяться на капітуляцію. Розпочнеться акція о 20:00 та триватиме до 22:00.

Раніше Зеленський заявив, що українська сторона відповіла на лист спецпредставника ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка, що погоджує текст формули Штайнмайєра.

Раніше у російських ЗМІ з’явилася інформація про те, що 1 жовтня українська делегація нібито вже підписала «формулу Штайнмайера» на переговорах у Мінську. Відзначається, що свій підпис під планом щодо Донбасу поставив представник Києва, другий президент України Леонід Кучма. Деталі підписання повинен незабаром озвучити представник ОБСЄ Мартін Сайдік.

«Текст» формули «підписаний в формі, що погодила контактна група. Поставлені підписи всіх учасників: України, «республік», РФ і ОБСЄ», - йдеться у повідомленні.

Як стало відомо Главкому з власних джерел, сьогодні політичні групи погодили можливість підписання нової «дорожньої карти» щодо імплементації Мінських домовленостей. Дату зустрічі у Нормандському форматі ще не оголошено.