Україна погодилась підписати новий договір замість Мінська



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Політичні групи погодили можливість підписання нової «дорожньої карти» щодо імплементації Мінських домовленостей

Відкрито шлях до зустрічі Нормандської четвірки.

Про це «Главкому» стало відомо із джерел, дотичних до переговорів.

Сьогодні політичні групи погодили можливість підписання нової «дорожньої карти» щодо імплементації Мінських домовленостей.

Дату зустрічі у Нормандському форматі ще не оголошено.

Як стало відомо, сьогодні, 1 жовтня, російські ЗМІ заявили, що українська делегація нібито вже підписала «формулу Штайнмайера» на переговорах у Мінську. Відзначається, що свій підпис під планом щодо Донбасу поставив представник Києва, другий президент України Леонід Кучма. Деталі підписання повинен незабаром озвучити представник ОБСЄ Мартін Сайдік. «Текст» формули «підписаний в формі, що погодила контактна група. Поставлені підписи всіх учасників: України, «республік», РФ і ОБСЄ», - йдеться у повідомленні ТАСС.

При цьому, офіційного підтвердження підписання плану поки не надходило.

Зазначимо, що прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков вранці 1 жовтня заявив, що у Кремлі очікують від України на засіданні Тристоронньої контактної групи пояснення щодо «формули Штайнмайєра».

«Ми чули з Києва різні заяви щодо попередньої відмови (від підписання «формули Штайнмайєра» – ред.). Говорилося і про технічну помилку, і про нерозуміння і так далі. Тому сьогодні, звісно, всі чекають, що настане ясність, чи трансформувалася якось попередня позиція української сторони, чи підтверджує українська сторона свій відхід від попередніх домовленостей або, навпаки, коригує підтвердження своїх попередніх зобов'язань. Тому сьогодні ми саме цього й очікуємо», - повідомив прессекретар.

Як повідомлялося, 20 вересня глава МЗС України Вадим Пристайко розкрив текст домовленості, що замінила «формулу Штайнмаєра». У цьому документі йдеться, що закон про особливий статус застосовується на тимчасових умовах з моменту проведення виборів на Донбасі, а на постійній основі він починає діяти після визнання БДІПЛ ОБСЄ того, що вибори відповідають високим стандартам.

Пристайко наголосив, що у новому формулюванні немає жодних ідей про кордон, про наявність чи відсутність збройних формувань.