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    Технології

    Apple втратила $9 млрд після відставки головного дизайнера

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    Директор з дизайну компанії Apple Джонатан&nbsp;Айв вирішив покинути свій пост - Apple втратила $9 млрд після відставки головного дизайнера
    Директор з дизайну компанії Apple Джонатан Айв вирішив покинути свій пост

    Дизайнер Джонатан Айв вирішив створити свою незалежну дизайнерську компанію LoveFrom

    Капіталізація Apple знизилася на 9 дев'ять мільярдів доларів - до 919,02 мільярда на біржі NASDAQ на тлі повідомлення про те, що директор з дизайну компанії Джонатан Айв вирішив покинути свій пост.

    На момент закриття торгів акції компанії коштували 199,74 долара (рівень закриття попередніх торгів - 199,8 долара).

    Айв вирішив створити свою незалежну дизайнерську компанію LoveFrom. Серед його клієнтів, у тому числі, буде й Apple. Пост Айва займе головний операційний директор Джефф Вільямс.

    «Були деякі важливі проекти, які, як я відчуваю, я закінчив. Наприклад, Apple Park - це був проект, який стартував у 2004 році. Пару тижнів тому у нас було офіційне відкриття парку. Це був дійсно важливий проект, який відрізнявся від багатьох інших, бо він був для нас», - так пояснив Айв своє рішення Financial Times.

    Айв пропрацював в Apple з 1992 року. Він розробив дизайнерські рішення iMac, iPod, iPhone і iPad, MacBook і MacBook Pro.

    До слова, Apple перестане оновлювати старі iPhone.                         

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