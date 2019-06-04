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    Технології

    Apple перестане оновлювати старі iPhone

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    Apple iPhone 5S - Apple перестане оновлювати старі iPhone
    Apple iPhone 5S

    Наразі «старими» моделями вважаються iPhone 5S, 6 та 6 Plus

    Компанія Apple підтвердила, що нове оновлення програмного забезпечення (ПЗ) iOS 13 не буде доступним для старих версій iPhone — 5S, 6 та 6 Plus.

    Про це повідомляє портал TechRadar.

    «Apple підтвердив, що iOS 13 буде лише доступним для моделей iPhone 6S й новіших. Таким чином, дві генерації пристроїв з iOS 12 пізніше цього року вже не отримують оновлення», - йдеться у повідомленні.

    Як зазначає портал, «старими» моделями вважаються iPhone 5S, 6 та 6 Plus.

    Саме ці пристрої не зможуть отримати оновлення з новими функціями, зокрема режим Dark Mode з чорним інтерфейсом, та покращенням роботи системи.

    Також повідомляється, що нове оновлення ПЗ стане можливим лише для моделей iPad Air 2 й новіших.

    Як відомо, цього тижня триває конференція WWDC 2019, на якій слід очікувати ряд оновлень різного програмного забезпечення, що використовується в продукції Apple.

     

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