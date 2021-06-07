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    «Тільки не тут». Поліція затримала активістів, які клеїли наліпки біля Офісу президента (фото, відео)

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    Силовики склали протокол на Катерину Чепуру, яка приїхаала пізніше - «Тільки не тут». Поліція затримала активістів, які клеїли наліпки біля Офісу президента (фото, відео)
    Силовики склали протокол на Катерину Чепуру, яка приїхаала пізніше
    Фото: Відсіч

    Активісти поширюють наліпки про трьох «слуг народу» – Микиту Потураєва, Олександра Санченка та Євгенію Кравчук, яких називають «вбивцями мови»

    У Києві поліція затримала активістів, які розклеювали наліпки в урядовому кварталі. На наліпках зображені портрети трьох «слуг народу» – Микиту Потураєва, Олександра Санченка та Євгенію Кравчук, які виступають за відтермінування обов'язкового озвучування фільмів українською мовою.

    «Сьогодні під час розклейки в урядовому кварталі мусора намагались запакувати Леоніда Овчаренка та Анастасію Юхимець. Просто, бо їм так захотілось. Цитуючи: «Давайте зараз поїдем у райвідділок, а далі розберемось за що. Якщо відмовляєтесь - поїдете примусово», – повідомив громадський активіст Олег Слабоспицький.

    Фото: Олег Слабоспицький
    Фото: Олег Слабоспицький

    Після спілкування з активістами копи вирішили скласти протокол на «головного» – Катерину Чепуру. «Хоча вона навіть наліпки не клеїла і приїхала пізніше», – додав Слабоспицький.

    Він наголосив, що поширення наліпок відбувалося суто у встановлених для цього місцях – на дошках оголошень і у відповідності з 34-ою статтею Конституції України, яка гарантує громадянам право «вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір».

    Тож, жодного складу злочину для складання протоколу не було. Та як ви можете побачити з опублікованих на нашій сторінці відео затримання, поліціянти навіть не соромилися заявляти на камеру: «Тільки не тут. Біля Адміністрації президента ви не маєте права». Очевидно, хтось дав поліції таку вказівку – не в законі ж вони таке прочитали. Та й навряд чи ці «блюстітєлі» спокою презЕдента взагалі читають закони», – йдеться на сторінці громадської організації «Відсіч».

    Патріоти запевняють, що не збираються зупинятися, а з іще більшим завзяттям продовжать свою справу.

    «Вбивці мови, які намагаються сплюндрувати закон про державну мову і скасувати показ фільмів українською, будуть нести відповідальність перед суспільством», – йдеться у повідомленні.

    Слабоспицький запрошує усіх не байдужих людей приєднуватися до розклейки «Поки вони не втілили свої плани у знищенні української мови у кіно та концертній індустрії», – наголосив активіст.

    Як відомо, 1 червня Рада відхилила розгляд проєкту «слуг» щодо української мови у кіно.

    Нагадаємо, Верховна Рада 25 квітня 2019 року ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект «Про функціонування української мови як державної». Закон підтримали 278 нардепів. Президент України Петро Порошенко 15 травня підписав цей закон. 16 травня його опублікували в газеті «Голос України».

    Згідно з документом, єдиною державною (офіційною) мовою в Україні є українська мова, її статус як єдиної державної мови зумовлений державотворчим самовизначенням української нації. Цей закон також регулює функціонування і застосування української мови як державної у сферах суспільного життя по всій території України.

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    Теги: Верховна Рада Київ кіно мова закон активісти українська мова президент поліція партія Слуга народу Офіс президента Микита Потураєв Олександр Санченко Євгенія Кравчук
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    «Тільки не тут». Поліція затримала активістів, які клеїли наліпки біля Офісу президента (фото, відео)