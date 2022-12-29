На Україну полетіли ракети: повітряна тривога у всіх областях (мапа)
Ворожі ракети зафіксовані в напрямку Харківщини, Київщини, Сумщини, Житомирщини
Станом на 8 годину ранку повітряна тривога оголошена у всіх областях України, крім Луганської області та тимчасово анексованого Криму.
Моніторингові телеграм-канали повідомляють, що зараз у повітрі 13 ворожих стратегічних бомбардувальників типу «ТУ», які є носіями крилатих ракет.
Почалися запуски ракет. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про ракети над Сумами. «На Суми перші ракет. На жаль», – написав він у Telegram.
Також повідомляється про ворожі ракети в напрямку Харківщини, Київщини.
Радник Офісу президента Олексій Арестович повідомляє, що очікуються понад 100 ракет у декілька хвиль.
Нагадаємо, близько 6 години ранку в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу.
Повідомлялося, що півдню України загрожує ракетна небезпека. Зафіксовано активність стратегічної авіації.
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Генштаб ЗСУ повідомив, що у ніч на 29 грудня російські окупанти вчергове завдали удару по енергетичній інфраструктурі Харкова, застосувавши для цього 13 іранських БпЛА «Шахед-136». 11 цих дронів підрозділи Сил оборони України збили.
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