На Україну полетіли ракети: повітряна тривога у всіх областях (мапа)

Ворожі ракети зафіксовані в напрямку Харківщини, Київщини, Сумщини, Житомирщини

Станом на 8 годину ранку повітряна тривога оголошена у всіх областях України, крім Луганської області та тимчасово анексованого Криму.

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Моніторингові телеграм-канали повідомляють, що зараз у повітрі 13 ворожих стратегічних бомбардувальників типу «ТУ», які є носіями крилатих ракет.

Почалися запуски ракет. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про ракети над Сумами. «На Суми перші ракет. На жаль», – написав він у Telegram.

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Також повідомляється про ворожі ракети в напрямку Харківщини, Київщини.

Радник Офісу президента Олексій Арестович повідомляє, що очікуються понад 100 ракет у декілька хвиль.

Нагадаємо, близько 6 години ранку в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу.

Повідомлялося, що півдню України загрожує ракетна небезпека. Зафіксовано активність стратегічної авіації.

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Російські окупанти вивели на бойове чергування в Чорному морі надводний і підводний ракетоносії. Готовність пуску до 20 «Калібрів».

Генштаб ЗСУ повідомив, що у ніч на 29 грудня російські окупанти вчергове завдали удару по енергетичній інфраструктурі Харкова, застосувавши для цього 13 іранських БпЛА «Шахед-136». 11 цих дронів підрозділи Сил оборони України збили.