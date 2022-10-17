У Запоріжжі пролунали вибухи (відео)

Місцеві жителі повідомили, що 6 ракет, які були випущені в бік Запоріжжя, зірвалися просто в небі

Вночі, 17 жовтня, у Запоріжжі пролунали потужні вибухи. Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

У місті та області оголошено повітряну тривогу.

Місцеві пабліки опублікували відео на який чути звуки вибухів.

Разом з тим у пабліках місцеві повідомили, що 6 ракет, які були випущені в бік Запоріжжя, зірвалися просто в небі.

Нагадаємо, у понеділок, 17 жовтня, вночі дрони-камікадзе «Shahed-136» влучили в об’єкти промислової інфраструктури та фармацевтичний склад на Миколаївщині.

Також ввечері 16 жовтня, над Миколаєвом сили протиповітряної оборони збили два дрони-камікадзе.