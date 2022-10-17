Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Запоріжжі пролунали вибухи (відео)

Альона Боженко
glavcom.ua
У Запоріжжі пролунали вибухи (відео)
У Запоріжжі прогриміли вибухи
фото ілюстративне

Місцеві жителі повідомили, що 6 ракет, які були випущені в бік Запоріжжя, зірвалися просто в небі

Вночі, 17 жовтня, у Запоріжжі пролунали потужні вибухи. Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

У місті та області оголошено повітряну тривогу.

Місцеві пабліки опублікували відео на який чути звуки вибухів.

Разом з тим у пабліках місцеві повідомили, що 6 ракет, які були випущені в бік Запоріжжя, зірвалися просто в небі.

У Запоріжжі пролунали вибухи (відео) фото 1

Нагадаємо, у понеділок, 17 жовтня, вночі дрони-камікадзе «Shahed-136» влучили в об’єкти промислової інфраструктури та фармацевтичний склад на Миколаївщині.

Також ввечері 16 жовтня, над Миколаєвом сили протиповітряної оборони збили два дрони-камікадзе.

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Під час обстрілу люди не постраждали
Рашисти ввечері обстріляли Дніпропетровщину: під удар знову потрапила Марганецька громада
Вчора, 20:20
Мета війни – не «щоб знали», а перемога
Чи потрібно Україні обстрілювати російські цивільні об'єкти?
Вчора, 13:15
Окупанти продовжують вбивати мирне населення України
Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини: троє поранених
Вчора, 11:29

Події в Україні

Забирають посеред вулиці. Рашисти примусово мобілізовують мелітопольців
Забирають посеред вулиці. Рашисти примусово мобілізовують мелітопольців
У Запоріжжі пролунали вибухи (відео)
У Запоріжжі пролунали вибухи (відео)
Місія в Оленівку. Червоний Хрест повідомив, коли відвідає колонію
Місія в Оленівку. Червоний Хрест повідомив, коли відвідає колонію
Росія заблокувала сайт проєкту «Хочу жить» для військових РФ
Росія заблокувала сайт проєкту «Хочу жить» для військових РФ
Втрати ворога: ЗСУ на півдні знищили ворожий «Тор» і пів сотні військових
Втрати ворога: ЗСУ на півдні знищили ворожий «Тор» і пів сотні військових
Обстріл Миколаївщини. Рашисти вдарили дронами по фармацевтичному складу
Обстріл Миколаївщини. Рашисти вдарили дронами по фармацевтичному складу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
91K
ЗСУ вперше у світі знищили нову російську зенітно-ракетну систему
23K
Мобілізовані розстрілюють зеків: окупант розповів, як працюють «заградзагони» (аудіо)
21K
Соратник Зеленського поставив діагноз Китаю
19K
Путінський радник та ідеолог Глазьєв несподівано прозрів
19K
Хворий окупант розповідає дружині, як рятується уринотерапією (аудіо)
17K
Влада Китаю закликала своїх громадян терміново покинути Україну

Новини

ЗСУ відбили 13 ворожих атак на Донеччині – Генштаб
15 жовтня, 06:54
Скандал із Starlink та заяви Путіна. П'ять головних новин дня
14 жовтня, 21:00
США припинять підтримувати Україну, злякавшись ядерної зброї – як ЗМІ окупантів заспокоюють росіян
14 жовтня, 14:19
ЗСУ вдарили по 19 базах і трьох пунктах управління окупантів – Генштаб
14 жовтня, 07:11
Російські війська деградують, наступ може припинитися – ISW
14 жовтня, 06:25
Ситуація з електропостачанням та резолюція ПАРЄ: П'ять головних новин дня
13 жовтня, 21:20

Прес-релізи

Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
8 жовтня, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту