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Рашисти завдали ракетного удару по Сумщині, є постраждалі

Надія Клочко
glavcom.ua
Рашисти завдали ракетного удару по Сумщині, є постраждалі
Ворог атакував Сумщину після п'ятої години ранку
фото ілюстраційне

Ворог атакував об’єкти критичної інфраструктури

Росія завдала ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури у Роменському районі Сумщини. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

За словами посадовця, внаслідок російської атаки є постраждалі.

«Роменський район. Ракетний удар по об'єктах критичної інфраструктури після п'ятої години ранку. Є постраждалі», – повідомив він.

Живицький також пообіцяв оприлюднити згодом більше деталей щодо ракетної атаки ворога.

Рашисти завдали ракетного удару по Сумщині, є постраждалі фото 1

Нагадаємо, 17 жовтня на світанку у Києві прогриміли потужні вибухи.

Згодом стало відомо, що російські окупанти атакували Київ дронами-камікадзе. У результаті атаки дронами у Шевченківському районі Києва виникла пожежа в нежитловій будівлі. Ушкоджені кілька житлових будинків

Як відомо, триває 236 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах стримування дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим намагається вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, завдає ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення. 

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Теги: Сумщина війна ракета росія

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