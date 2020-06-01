Аварії на водомережі: за тиждень у Києві сталося 75 проривів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Було обмежено водопостачання за 26 адресами

За тиждень у Києві ліквідовано 200 засмічень каналізаційних мереж

За минулий тиждень, з 25 по 31 травня, Київводоканалом було подано для споживання киянам 4,18 млн куб. м питної води. Загальні обсяги відведення стоків становили 5,27 млн куб. м.

Про це повідомляє пресслужба компанії у звіті про роботу за тиждень.

За цей період було виявлено та ліквідовано 75 витоків. Тимчасово було обмежено водопостачання за 26 адресами, на виїзді працювало 3 автоцистерни для забезпечення питною водою мешканців відключених будинків.

Також ліквідовано 200 засмічень каналізаційних мереж. Промито 7944 м каналізаційних мереж. Бортницька станція аерації працювала у сталому режимі. Перевищень екологічних норм у скидах не допущено, зазначили у Київводоканалі.

Трьома лабораторіями, Дніпровською, Деснянською та Центральною, відібрано 7419 проб води. Контроль якості питної води у водопровідних мережах міста здійснювався в 24 контрольних точках.

«Відхилень від нормативних показників немає. Якість води відповідає чинним Державним санітарним правилам і нормам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», - запевнили у водоканалі.

Як повідомлялося, Київводоканал заявив про намір змінити розмір тарифів на водопостачання та водовідведення на 2021 рік.

Мер Києва Віталій Кличко запевнив, що столична влада не дозволить підвищувати тарифи на холодну воду та водовідведення.