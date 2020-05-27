У центрі Києва трактор провалився під асфальт (фото)



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Фото: Київ оперативний

Ремонтна бригада намагається витягти трактор із ями

Сьогодні, 27 травня, на вулиці Предславинській у Печерському районі Києва сталася надзвичайна подія.

Як повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook, трактор, який повинен був займатися ремонтом дороги, провалився під землю.

У коментарях під дописом користувачі соцмережі пишуть, що трактор належить Київводоканалу, і займатися він повинен був не ремонтом дороги, а розкриттям під аварійне розриття, куди і провалився.

Раніше «Главком» повідомив про загибель чоловіка, що впав у розритий котлован.

Згодом Київськам міська держадміністрація розповіла про трагедію. За її даними, тіло виявили мешканці сусідніх будинків в котловані разом з огорожею, яку було встановлено навколо місця проведення робіт.

Нагадаємо, 20 травня на вулиці Леваневського у Соломянському районі Києва (місцевість Караваєві дачі) стався прорив трубопроводу з гарячою водою.

26 травня у Голосіївському районі Києва посеред дороги прорвало трубу тепломережі, внаслідок чого утворився фонтан гарячої води.



