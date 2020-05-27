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    Новини

    У центрі Києва трактор провалився під асфальт (фото)

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    У центрі Києва трактор провалився під асфальт (фото)
    Фото: Київ оперативний

    Ремонтна бригада намагається витягти трактор із ями

    Сьогодні, 27 травня, на вулиці Предславинській у Печерському районі Києва сталася надзвичайна подія.

    Як повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook, трактор, який повинен був займатися ремонтом дороги, провалився під землю.

    У коментарях під дописом користувачі соцмережі пишуть, що трактор належить Київводоканалу, і займатися він повинен був не ремонтом дороги, а розкриттям під аварійне розриття, куди і провалився.

    Раніше «Главком» повідомив про загибель чоловіка, що впав у розритий котлован.

    Згодом Київськам міська держадміністрація розповіла про трагедію. За її даними, тіло виявили мешканці сусідніх будинків в котловані разом з огорожею, яку було встановлено навколо місця проведення робіт. 

    Нагадаємо, 20 травня на вулиці Леваневського у Соломянському районі Києва (місцевість Караваєві дачі) стався прорив трубопроводу з гарячою водою.

    26 травня у Голосіївському районі Києва посеред дороги прорвало трубу тепломережі, внаслідок чого утворився фонтан гарячої води.


    Київ дороги Київводоканал аварія
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