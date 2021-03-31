Автомобіль нардепа Тищенка паркується з порушенням правил – журналіст

«Слуга народу» залишив свій «мерседес» впритул до пішохідного переходу

Ще один народний депутат помічений за порушеннями правил паркування. Зокрема обранець від партії «Слуга народу» Микола Тищенко припаркував свій автомобіль Mercedes S 400 впритул до пішохідного переходу. Про це на своїй Facebook-сторінці написав журналіст-розслідувач програми «Схеми» Михайло Ткач.

«Продовжую знайомити громадськість із зухвалістю на дорогах від «слуг народу». Цього разу «слугамобіль» Миколи Тищенка став поближче до знаку із зображенням народу», – написав Ткач.

Наразі правила дорожнього руху забороняють зупинку транспорту на пішохідних переходах і ближче 10 м. від них з обох боків, крім випадків надання переваги в русі.

Раніше журналіст-розслідувач Михайло Ткач поширив у соцмережі кілька фото, на яких показано авто Toyota Land Cruiser, що належить голові парламентської фракції «Слуги народу» Давиду Арахамії, припарковане просто на «зебрі» поблизу Офісу президента.

Згодом стало відомо, що Патрульна поліція Києва оштрафувала народного депутата на 510 гривень.

Також сьогодні народного депутата Тищенка освистали виборці округу №87 на Івано-Франківщині, де вже третій день не можуть порахувати бюлетені.