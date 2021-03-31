  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Автомобіль нардепа Тищенка паркується з порушенням правил – журналіст

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Машина народного депутата, припаркована впритул до пішохідного переходу - Автомобіль нардепа Тищенка паркується з порушенням правил – журналіст
    Машина народного депутата, припаркована впритул до пішохідного переходу
    Фото: facebook/mixailotkach

    «Слуга народу» залишив свій «мерседес» впритул до пішохідного переходу

    Ще один народний депутат помічений за порушеннями правил паркування. Зокрема обранець від партії «Слуга народу» Микола Тищенко припаркував свій автомобіль Mercedes S 400 впритул до пішохідного переходу. Про це на своїй Facebook-сторінці написав журналіст-розслідувач програми «Схеми» Михайло Ткач.

    «Продовжую знайомити громадськість із зухвалістю на дорогах від «слуг народу». Цього разу «слугамобіль» Миколи Тищенка став поближче до знаку із зображенням народу», – написав Ткач.

    Наразі правила дорожнього руху забороняють зупинку транспорту на пішохідних переходах і ближче 10 м. від них з обох боків, крім випадків надання переваги в русі.

    Раніше журналіст-розслідувач Михайло Ткач поширив у соцмережі кілька фото, на яких показано авто Toyota Land Cruiser, що належить голові парламентської фракції «Слуги народу» Давиду Арахамії, припарковане просто на «зебрі» поблизу Офісу президента.

    Згодом стало відомо, що Патрульна поліція Києва оштрафувала народного депутата на 510 гривень.

    Також сьогодні народного депутата Тищенка освистали виборці округу №87 на Івано-Франківщині, де вже третій день не можуть порахувати бюлетені.

    Теги: депутат партії автомобіль поліція журналіст Микола Тищенко Mercedes
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies