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    Японці перетворили кросовер на рятувального «монстра»

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    Toyota RAV4 Mountain Rescue - Японці перетворили кросовер на рятувального «монстра»
    Toyota RAV4 Mountain Rescue

    Toyota побудувала рятувальний автомобіль на базі RAV4

    Toyota опублікувала перші фотографії екстер'єру рятувального позашляховика, побудованого на базі RAV4. Спеціальна версія отримала назву Mountain Rescue.

    Гірничорятувальний RAV4 Mountain Rescue отримав матово-чорне забарвлення кузова з яскраво-червоними буксирувальними гаками, розташованими в передньому посиленому бампері.

    Toyota RAV4 Mountain Rescue
    Toyota RAV4 Mountain Rescue

    Крім того, по периметру позашляховика встановили додаткове світлодіодне освітлення, а також червоні проблискові маячки і підніжки на порогах.

    Для роботи в важкодоступних районах RAV4 оснастили збільшеним дорожніми просвітом, великими колісними дисками з позашляховою гумою, а також обладнанням для рятувальних операцій. Також позашляховик можна обладнати лідарами, камерами кругового огляду і навіть безпілотником.

    Теги: автомобіль
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