- ТОП-10 найбільш економічних кросоверів в Україні у 2021 році

Які кросовери, котрі можна купити в Україні, споживають найменше палива

Кросовери можуть бути дуже практичними не тільки з точки зору підкорення бездоріжжя. Вони також здатні демонструвати «паливну» ефективність. Сучасні моделі оснащуються двигунами, які мають дуже помірні апетити. А це означає, що вам не доведеться оставляти багато грошей на заправці.

Найбільш економічні мотори сьогодні вироблять німці та французи. А ось японці почали рухатися в бік гібридних технологій. «Гібриди», звісно, теж потребують небагато класичного палива. Але це вже зовсім інша історія. І порівнювати такі моделі зі звичайними бензиновими чи дизельними автомобілями просто некоректно.

З американцями теж все непросто. По-перше, вони дуже скромно представлені в Україні. По-друге, американські виробники ніколи не тяжіли до того, щоб саджати автомобілі на дієту.

Отже, «Главком.Техно» представляє 10 кросоверів з найменшими витратами палива. Під час підготовки матеріалу ми використовували такий показник, який витрати палива у змішаному циклі. При цьому враховувалися тільки офіційні показники.

Всі перелічені нижче кросовери офіційно представлені в Україні.

10. Mercedes GLA (4.8 л/100 км)

Mercedes GLA

GLA – найменший кросовер Mercedes. Автомобіль побудовано на одній платформі з A-Class. З дизельним мотором модель в середньому споживає менше п’яти літрів на 100 кілометрів.

Новий GLA дебютував в кінці 2019 року. Кросовер змінився в розмірах і запропонував більше простору в салоні. Стандартним для новинки став повний привід з муфтою підключення задньої осі і офроуд-пакет.

Візуально впізнати новий GLA можна по зміненим пропорціям кузова і дизайну в дусі останніх моделей німецької марки. Для кросовера доступні програми релаксації і сидіння з функцією, яка змінює нахил подушки і спинки для більш зручної посадки.

9. BMW X1 (4.7 л/100 км)

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Найменший кросовер BMW – X1 – з базовим дизельним мотором в середньому споживає 4,7 літра палива на 100 кілометрів.

Останнє оновлення BMW X1 пережив у 2019 році. До переліку стандартного обладнання кросовера увійшла приладова панель з TFT-дисплеєм діагоналлю 2,7 дюйма. А за умови встановлення навігації діагональ зростає до 5,7 дюйма.

Через бортову систему власник кросовера отримує доступ до цифрових сервісів і розширених можливостей обміну даними з гаджетами. Наприклад, навігація в машині може підтягувати маршрут зі смартфона, а замовити квитки в кіно допоможе онлайн консьєрж.

8. Renault Duster (4.6 л/100 км)

Renault Duster

Renault Duster оснащається 1,6-літровим дизельним мотором, який в середньому споживає 4,6 літра палива на 100 кілометрів.

Не так давно – в 2018 році – кросовер змінив покоління. Тепер автомобіль виглядає помітно більш презентабельно. Особливо в салоні. Силові установки нового Duster залишилися старими. Вибір трансмісій також не змінився.

Duster – найпопулярніший бюджетний кросовер в Україні. Більш того, в 2020-м автомобіль утримує титул бестселера вітчизняного рику. Кросовер цінують за гарне співвідношення ціни і практичності. Хоча його не можна назвати містким автомобілем. Та й з безпекою у нього проблеми – всього три зірки за результатами краш-тестів Euro NCAP.

7. Renault Kadjar (4.5 л/100 км)

Renault Kadjar

Ще один один кросовер Renault, який потрапив до нашого рейтингу, – це Kadjar. Автомобіль оснащується тим самим дизельним мотором, що й Duster. Але менші габарити та вага дозволяють «Каджару» споживати менше палива.

Незважаючи на схожу моторну гаму, Duster та Kadjar зовсім різні автомобілі. Перший побудований на одній базі з Logan і виробляється на румунському заводі Dacia. А ось Kadjar ділить більш сучасну платформу з Nissan Qashqai та має набагато краще оснащення.

6. Opel Grandland X (4.2 л/100 км)

Opel Grandland X

Opel Grandland X – це німецька версія Peugeot 3008. Кросовери побудовані на одній платформі.

На Grandland X використовується та сама силова установка, що і на 3008-м – 1,5-літровий дизельний двигун, який працює в парі з 8-ступінчастим «автоматом». Дует видає на колеса 300 Нм крутного моменту і 130 кінських сил.

Середні витрати палива у кросовера – 4,2 літра на 100 кілометрів.

5. Skoda Kamiq (4.2 л/100 км)

Skoda Kamiq

Skoda Kamiq оснащується дизельним мотором, який в середньому споживає 4,2 літра палива на 100 кілометрів. Кросовер дебютував в 2019 році. За габаритами його можна порівняти з Volkswagen T-Roc і Hyundai Creta. Але останні не пропонують таких економічних двигунів.

Kamiq можна укомплектувати 10,25-дюймовою цифровою «приборкою» і центральним дисплеєм діагоналлю до 9,2 дюйма. У стандартне оснащення кросовера входить функція утримання в смузі і система екстреного гальмування, що визначає пішоходів.

За доплату Kamiq обладнають асистентом парковки, підтримкою голосових команд і жестів для мультимедійної системи, а також висувним фаркопом і електроприводом багажника.

4. SEAT Arona (4.1 л/100 км)

SEAT Arona

SEAT Arona має той самий дизельний двигун, що й Skoda Kamiq. Але споживає дещо менше палива. Автомобіль дебютував у 2017 році. Його було побудовано на одному шасі з Ibiza.

Дорожній просвіт кросовера в порівнянні з хетчбеком збільшився на 15 міліметрів. Сидіння в «Ароні» встановлено на 62 міліметра вище, а вільний простір в районі голів пасажирів збільшився на 37 міліметрів спереду і на 33 міліметра ззаду.

Обсяг багажника досягає 400 літрів, що на 108 літрів більше, ніж у Ibiza.

В оснащення моделі входить адаптивний круїз-контроль, безключовий доступ, автоматичний паркувальник та бездротова зарядка для смартфона.

3. Peugeot 3008 (4.1 л/100 км)

Peugeot 3008

Вперше Peugeot 3008 дебютував у 2017-му. А минулого року кросовер пережив оновлення та став ще привабливішим. У автомобіля з'явилася нова решітка радіатора без рамок у всю ширину кузова, а світлодіодні денні ходові вогні стилізували під ікла лева.

Задні ліхтарі також повністю світлодіодні, виконані у вигляді тривимірних «пазурів». А покажчики поворотів від тепер динамічні.

Але для нас у даному випадку найголовніше – це двигун. А саме 1,5-літровий дизель, який в середньому споживає 4,1 літра пального на 100 кілометрів.

2. Citroen C3 Aircross (4.1 л/100 км)

Citroen C3 Aircross

У 2017 році дебютував міський кросовер від Citroen – C3 Aircross. Автомобіль побудований на базі хетчбека C3, але зі збільшеним на 20 міліметрів дорожнім просвітом. Залежно від положення задніх сидінь, оснащених поздовжнім регулюванням, обсяг багажника може становити від 410 до 520 літрів.

C3 Aircross оснащується виключно трансмісією з приводом на передні колеса. Однак для бездоріжжя передбачена система з п'ятьма режимами роботи: стандартний, пісок, бездоріжжя, сніг і з виключеною ESP.

Мотор тут такий самий, як і на Peugeot 3008. То ж і показники споживання пального однакові.

1. Peugeot 2008 (3.8 л/100 км)

Peugeot 2008

Peugeot 2008 – одна з найсвіжіших новинок в Україні. Світовий дебют французького кросовера відбувся в 2019 році. Він не тільки отримав електрифіковану версію, але і зберіг дизельний мотор.

«Пежо» 2008 оснащується 1,5-літровим дизелем, який здатний видавати 130 кінських сил і 300 Нм крутного моменту. Двигун працює в парі з новим 8-ступінчастим «автоматом» від японської Aisin, співвласником якої є Toyota.

З такою силовою установкою кросовер розганяється до «сотні» менш ніж за 10 секунд. При цьому середні витрати палива по паспорту – 3,8 літра на 100 кілометрів. Це один з кращих показників в Україні.