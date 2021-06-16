Банкова обіцяє відкрити Кончу-Заспу, Залісся та Бирючий для відвідувачів

Почався процес трансформації закритих раніше територій

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко анонсував відкриття закритих територій Кончі-Заспи, Залісся та півострова Бирючий для відпочинку громадян. Про це він сказав під час на форумі «Україна 30. Економіка без олігархів».

За словами Тимошенка, вже фактично відкрито доступ громадян до півострова Бирючий, де розташована літня резиденція президента. «Тепер це великий еко-парк на березі моря», – сказав він.

На півострові, як уточнив Тимошенко, розпочинається оновлення інфраструктури, споруджуються літні будиночки, басейний комплекс, туристичні маршрути.

Залісся, яке перебуває на балансі Державного управління справами президента, також уже відкрито для громадян. «Ви купуєте квиток і приїжджаєте», – розповів заступник керівника Офісу президента.

Він зазначив, що наразі триває процес трансформації території Залісся в національний природний парк, створюються кластери з зонами, де можна буде побудувати готелі, розробляється проєктна документація.

Тимошенко додав, що в планах також відкрити територію Кончі-Заспи. «За дорученням президента відбувається аудит договорів тих, хто наразі живе в Кончі-Заспі. Я думаю, що ні для кого не таємниця, яким буде результат, і що через кілька місяців розпочнеться їх виїзд. Після аудиту ми розробимо територію, де можна буде відпочити. Ми відкриємо територію Кончі-Заспи для людей», – резюмував він.

Як повідомлялося, перші 20 осіб виїжджають із своїх резиденцій у Кончі-Заспі та Пущі-Водиці.

Раніше в елітних селищах Конча-Заспа і Пуща-Водиця почався аудит, анонсований президентом Володимиром Зеленським. Для виселення ексчиновників, які орендують там держдачі ще з часів Кучми-Януковича, будуть використовувати формальні приводи: борги за оренду і комунальні послуги, незаконну перебудову будівель і самозахоплення територій.

Джерело: Інтерфакс-Україна