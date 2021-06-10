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    У колишньої резиденції Януковича «Сухолуччя» з’явився новий господар

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    У резиденції&nbsp;&laquo;Сухолуччя&raquo; з'являться гостьові зони для відпочинку і сімейних розваг, басейн, готельні номери і ресторани - У колишньої резиденції Януковича «Сухолуччя» з’явився новий господар
    У резиденції «Сухолуччя» з'являться гостьові зони для відпочинку і сімейних розваг, басейн, готельні номери і ресторани
    Фото: slidstvo.info

    Резиденцію передали в управління готельно-ресторанному комплексу

    Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) передало готельний комплекс «Сухолуччя», колишню мисливську резиденцію Віктора Януковича в управління компанії «Сім днів».

    Як повідомляє АРМА, 9 червня агентство та компанія «Сім днів», яка стала переможцем публічного конкурсу з відбору управителя, підписали договір управління майном готельно-ресторанного комплексу «Сухолуччя».

    «Відтак, управитель зможе розпочати комерційне використання активу шляхом втілення запропонованої ним програми управління», – йдеться у повідомленні.

    В АРМА зазначили, що очікуваний щомісячний дохід компанії від користування активом складає 1,16 млн грн, прогнозований дохід державного бюджету – понад 200 тис. грн. Окрім того, компанія планує витрачати на збереження і покращення комплексу майже 800 тис. грн на місяць.

    Також компанія планує створити на території комплексу гостьові зони для відпочинку і сімейних розваг, спорудити сезонний басейн, облаштувати готельні номери та відкрити два заклади громадського харчування.

    Готельно-ресторанний комплекс «Сухолуччя» має площу у 30 тис. га. З 2016 року готельно-ресторанним комплексом «Сухолуччя» опікується громадська організація «Межигір’я», до складу якої входять колишні представники Самооборони Майдану. За словами керівника ГО «Межигір’я» Геннадія Демінського, на момент передачі мисливських угідь «майно було в занедбаному стані».

    Комплекс був арештований в рамках кримінального провадження про незаконне заволодіння цією ділянкою президентом-втікачем Віктором Януковичем. 2016-го Генпрокуратура передала частину арештованих земель під опіку громадській організації. Агентство, що управляє цим майном, у січні цього року оголосило конкурс на пошук управителя готельно-ресторанного комплексу. В лютому обрали переможця. Володимир Павленко, заступник голови агентства з розшуку та менеджменту активів, сподівається, що на Великдень у «Сухолуччя» уже буде управитель.

    Теги: Віктор Янукович конкурс відпочинок Межигір’я ресторан готель майно АРМА харчування басейн
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    У колишньої резиденції Януковича «Сухолуччя» з’явився новий господар