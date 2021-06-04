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    На вихід із речами. Стало відомо, кого виселяють із маєтків у Конча-Заспі

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    В оточенні президента готові до судових процесів, які почнуться після виселення - На вихід із речами. Стало відомо, кого виселяють із маєтків у Конча-Заспі
    В оточенні президента готові до судових процесів, які почнуться після виселення
    Фото: commeilfaut.com.ua

    Для виселення ексчиновників, які орендують там держдачі ще з часів Кучми-Януковича, будуть використовувати формальні приводи

    Перші 20 осіб виїжджають із своїх резиденцій у Конча-Заспі та Пущі-Водиці. Про це за результатами Ради національної безпеки та оборони повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

    «Перші 20 осіб знаходяться в процедурі залишення об'єктів», – заявив Данілов.

    Так, із маєтків виселяються:

    • Панасюк Елена Викторовна;
    • Зубко Людмила Николаевна;
    • Ивченко Виктор Анатольевич;
    • Матвиенко Ольга Васильевна;
    • Пискун Святослав Михайлович;
    • Юрчик Сергей Владимирович;
    • Гаврилюк Лидия Михайловна;
    • Васюник Иван Васильевич;
    • Лавринович Александр Владимирович;
    • Череп Валерий Иванович;
    • Гайсинский Юрий Александрович;
    • Табачник Дмитрий Владимирович;
    • Петренко Николай Николаевич;
    • Макарьян Давид Борисович;
    • Макарьян Борис Петрович;
    • Папиш Илья Есипович;
    • Ильин Александр Игоревич;
    • Богатырева Раиса Васильевна;
    • Семиноженко Владимир Петрович;
    • Тополов Виктор Семенович.

    Нагадаємо, в елітних селищах Конча-Заспа і Пуща-Водиця почався аудит, анонсований президентом Володимиром Зеленським. Для виселення ексчиновників, які орендують там держдачі ще з часів Кучми-Януковича, будуть використовувати формальні приводи: борги за оренду і комунальні послуги, незаконну перебудову будівель і самозахоплення територій. Цю схему вже випробували на декількох віп-жителях. Щоб виселити з держдачі відстороненого від посади голови Конституційного суду Олександра Тупицького, адміністрації Кончі-Заспи знадобилося пів року. Договір із ним розірвали ще восени 2020 року: він п'ять місяців не платив за користування і шість місяців за комуналку. Тупицький так не хотів залишати давно обжиті квадратні метри, що пішов до суду. І звільнив будинок тільки в квітні.

    Якщо Зеленський почне велике переселення, таких судових процесів буде більше. В оточенні президента говорять, що до цього готові. «Це право кожного громадянина – звертатися до суду», – пояснив журналістам нардеп від «Слуги народу» Андрій Мотовиловець.

    Теги: послуги аудит Олексій Данілов
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    На вихід із речами. Стало відомо, кого виселяють із маєтків у Конча-Заспі