На вихід із речами. Стало відомо, кого виселяють із маєтків у Конча-Заспі
Для виселення ексчиновників, які орендують там держдачі ще з часів Кучми-Януковича, будуть використовувати формальні приводи
Перші 20 осіб виїжджають із своїх резиденцій у Конча-Заспі та Пущі-Водиці. Про це за результатами Ради національної безпеки та оборони повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.
«Перші 20 осіб знаходяться в процедурі залишення об'єктів», – заявив Данілов.
Так, із маєтків виселяються:
- Панасюк Елена Викторовна;
- Зубко Людмила Николаевна;
- Ивченко Виктор Анатольевич;
- Матвиенко Ольга Васильевна;
- Пискун Святослав Михайлович;
- Юрчик Сергей Владимирович;
- Гаврилюк Лидия Михайловна;
- Васюник Иван Васильевич;
- Лавринович Александр Владимирович;
- Череп Валерий Иванович;
- Гайсинский Юрий Александрович;
- Табачник Дмитрий Владимирович;
- Петренко Николай Николаевич;
- Макарьян Давид Борисович;
- Макарьян Борис Петрович;
- Папиш Илья Есипович;
- Ильин Александр Игоревич;
- Богатырева Раиса Васильевна;
- Семиноженко Владимир Петрович;
- Тополов Виктор Семенович.
Нагадаємо, в елітних селищах Конча-Заспа і Пуща-Водиця почався аудит, анонсований президентом Володимиром Зеленським. Для виселення ексчиновників, які орендують там держдачі ще з часів Кучми-Януковича, будуть використовувати формальні приводи: борги за оренду і комунальні послуги, незаконну перебудову будівель і самозахоплення територій. Цю схему вже випробували на декількох віп-жителях. Щоб виселити з держдачі відстороненого від посади голови Конституційного суду Олександра Тупицького, адміністрації Кончі-Заспи знадобилося пів року. Договір із ним розірвали ще восени 2020 року: він п'ять місяців не платив за користування і шість місяців за комуналку. Тупицький так не хотів залишати давно обжиті квадратні метри, що пішов до суду. І звільнив будинок тільки в квітні.
Якщо Зеленський почне велике переселення, таких судових процесів буде більше. В оточенні президента говорять, що до цього готові. «Це право кожного громадянина – звертатися до суду», – пояснив журналістам нардеп від «Слуги народу» Андрій Мотовиловець.