На вихід із речами. Стало відомо, кого виселяють із маєтків у Конча-Заспі

Для виселення ексчиновників, які орендують там держдачі ще з часів Кучми-Януковича, будуть використовувати формальні приводи

Перші 20 осіб виїжджають із своїх резиденцій у Конча-Заспі та Пущі-Водиці. Про це за результатами Ради національної безпеки та оборони повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

«Перші 20 осіб знаходяться в процедурі залишення об'єктів», – заявив Данілов.

Так, із маєтків виселяються:

Панасюк Елена Викторовна;

Зубко Людмила Николаевна;

Ивченко Виктор Анатольевич;

Матвиенко Ольга Васильевна;

Пискун Святослав Михайлович;

Юрчик Сергей Владимирович;

Гаврилюк Лидия Михайловна;

Васюник Иван Васильевич;

Лавринович Александр Владимирович;

Череп Валерий Иванович;

Гайсинский Юрий Александрович;

Табачник Дмитрий Владимирович;

Петренко Николай Николаевич;

Макарьян Давид Борисович;

Макарьян Борис Петрович;

Папиш Илья Есипович;

Ильин Александр Игоревич;

Богатырева Раиса Васильевна;

Семиноженко Владимир Петрович;

Тополов Виктор Семенович.

Нагадаємо, в елітних селищах Конча-Заспа і Пуща-Водиця почався аудит, анонсований президентом Володимиром Зеленським. Для виселення ексчиновників, які орендують там держдачі ще з часів Кучми-Януковича, будуть використовувати формальні приводи: борги за оренду і комунальні послуги, незаконну перебудову будівель і самозахоплення територій. Цю схему вже випробували на декількох віп-жителях. Щоб виселити з держдачі відстороненого від посади голови Конституційного суду Олександра Тупицького, адміністрації Кончі-Заспи знадобилося пів року. Договір із ним розірвали ще восени 2020 року: він п'ять місяців не платив за користування і шість місяців за комуналку. Тупицький так не хотів залишати давно обжиті квадратні метри, що пішов до суду. І звільнив будинок тільки в квітні.

Якщо Зеленський почне велике переселення, таких судових процесів буде більше. В оточенні президента говорять, що до цього готові. «Це право кожного громадянина – звертатися до суду», – пояснив журналістам нардеп від «Слуги народу» Андрій Мотовиловець.