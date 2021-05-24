Велике віп-переселення. Кому з мешканців Конча-Заспи доведеться пакувати речі після аудиту Зеленського

Для розірвання договорів оренди використовуватимуть формальні приводи: борги з комуналки і незаконні перепланування

В елітних селищах Конча-Заспа і Пуща-Водиця почався аудит, анонсований президентом Володимиром Зеленським. Для виселення ексчиновників, які орендують там держдачі ще з часів Кучми-Януковича, будуть використовувати формальні приводи: борги за оренду і комунальні послуги, незаконну перебудову будівель і самозахоплення територій. Цю схему вже випробували на декількох віп-жителях, йдеться у матеріалі видання LIGA.net

Щоб виселити з держдачі відстороненого від посади голови Конституційного суду Олександра Тупицького, адміністрації Кончі-Заспи знадобилося пів року. Договір із ним розірвали ще восени 2020 року: він п'ять місяців не платив за користування і шість місяців за комуналку. Тупицький так не хотів залишати давно обжиті квадратні метри, що пішов до суду. І звільнив будинок тільки в квітні.

Якщо Зеленський почне велике переселення, таких судових процесів буде більше. В оточенні президента говорять, що до цього готові. «Це право кожного громадянина – звертатися до суду», – пояснює журналістам нардеп від «Слуги народу» Андрій Мотовиловець.

Успіх у судах безпосередньо залежить від умов розірвання, прописаних у договорах оренди. А їх ніхто не бачив, пояснює виконавчий директор Transparency International Україна Андрій Боровик: «На практиці будь-які питання можна вирішувати через суд. А потім приходити з виконавцями і виселяти мешканців».

Зеленський анонсував аудит минулого тижня після РНБО. Хоче встановити перелік осіб, які десятиліттями проживають на державних дачах Будинку відпочинку Конча-Заспа та комплексу відпочинку Пуща Водиця. Загалом це понад 100 держдач і резиденцій.

Комплекс відпочинку Пуща-Водиця і Будинок відпочинку Конча-Заспа, на території яких розташовані державні дачі, знаходяться під Державним управлінням справами. Площа цих VIP-селищ, за даними ДУС, становить майже 300 гектарів. На території Кончі-Заспи розміщений 71 дачний будинок та чотири пансіонати на 145 номерів. У Пущі-Водиці – пансіонат на 36 номерів, 30 будинків на 71 сім'ю і різні заклади: клуб-їдальня, буфет, склади, пральня, магазин, більярдна.

За словами Зеленського, тут живуть десятки колишніх суддів і прокурорів, митників і силовиків, інших давно забутих «ексів». Наприклад, перераховував президент, це екснарпеп від ПР Ландік, екснардеп Батьківщини і Народного фронту Васюник, скандальний ексміністр освіти Табачник (який у 2014 році втік до Росії), ексміністр охорони здоров'я Богатирьова (до 2016 року була в розшуку Інтерполу), ексвіцепрем'єр Гройсмана і Яценюка – Зубко і «навіть директор департаменту корпорації Богдан Ільїн».

«З чого все почалося. Я запитав: ось, у нас заїхала до Кончі-Заспи нова людина. Хто ця людина? Я боявся, боронь Боже, хтось із нашої команди. Мені сказали: пластичний хірург. З цього моменту я попросив повну ревізію. Вони всі повинні виїхати», – сказав Зеленський на пресконференції

Ці люди роками користувалися держмайном у Кончі-Заспі і Пущі-Водиці як своєю приватною власністю, – розповідає щодо майбутнього аудиту джерело в Офісі президента: «Незалежно від статусу і юридичних підстав, заїхавши на держдачі, вони щиро вважали, що це довічно. Вони перебудовували, ставили паркани, захоплювали прилеглу територію, ламали інженерні мережі».

За словами співрозмовника на Банковій, це не завжди були держслужбовці. Частина – чисто «комерційні жителі» і бізнесмени.

Низка віп-жителів «уклали договори на користування будівлями, робили там ремонт, отримували відшкодування витрат розміром 50% і за символічну плату могли там проживати».

Існування цієї схеми підтвердив колишній генпрокурор Святослав Піскун. Він розповів, що на момент заселення отримав порожню «коробку з дахом. І облаштовував будинок самостійно». «Стіни, просто стіни без штукатурки. Заходиш, вони кажуть: тут жити не можна, але у нас у державі немає грошей це добудовувати. Вкладайте свої особисті, але будете платити далі 50% від оренди», – зазначив він.

Піскун стверджує, що за п'ять років витратив на ремонт 2,5 млн грн. А платив – по 5000 грн на місяць. «Але ось минулого місяця мені виставили ціну в 125 000 гривень... Я стільки не можу», – сказав він. Піскун стверджує, що вже виїжджає з дачі, а таких як він «там 40 осіб».

Ще один житель Кончі-Заспи ексвіцепрем'єр Зубко виклав у Facebook чеки на оренду будинку в 265 квадратних метрів на базі відпочинку Конча-Заспа. За його словами, в 2017 році він платив за оренду 58 тис грн (у чеку 38 тис), в 2020 – 69 тис, у 2021 році – 104 тис грн.

На яких умовах заїхали, яку оренду платили – все це і належить перевірити аудиторам, каже Мотовиловець.

«Це дуже сильна маніпуляція: коли, використовуючи землю держави та комунікації, побудували собі палаци і паркани. А тепер скаржаться, що платити дорого. Друзі, комерційна вартість цих об'єктів набагато більша за вашу оренду. У нас же там сидять люди з договорами оренди по 50 років», – вважає нардеп від «Слуги народу».

Мотовиловець стверджує, що багато віп-жителів заїжджали до будинків – а потім глобально перебудовували і навіть будували на їхньому місці нові: «На яких підставах? Ще й говорите: окей, держава, я тут поліпшив свої умови, давайте порахуємо мені це в вартість оренди. А ми не можемо приватизувати якісь перспективні об'єкти, – вони є в Кончі-Заспі і Пущі, – поки там перебуваєте ви з вашими палацами».

За даними співрозмовника в Офісі президента, для розірвання договорів оренди використовуватимуть формальні приводи: борги з комуналки, незаконні перепланування. Він перераховує приклади. Ексгенпрокурор Піскун накопичив за користування об'єктами борг в 280 тис грн, ексглава КСУ Тупицький – 79 тис, ще один суддя КСУ Сліденко з боргом в 57 тис грн, із порушенням правил пожежної безпеки, самовільним зайняттям службового приміщення, ексзаступник голови ДУС Савицький із самовільним ремонтом і встановленим парканом.

«Таких десятки. Якщо вони не мають відношення до державної служби, мають борги, ламають майно або порушують правила користування – це однозначно означає, що вони не можуть користуватися держвласністю. І це дало підставу розірвати договори оренди», – каже джерело в Офісі президента.

Спецкомісія аудиторів створена розпорядженням Держуправління справами. Їй поставили крайній термін аудиту – до 28 травня 2021.

«Треба закривати цей багаторічний привілей, – впевнені на Банковій. – Будинок відпочинку Конча-Заспа, до якого входять близько сотні різних будівель, повинен перетворитися на абсолютно інший функціональний простір, ніж зараз». Це точно не може бути закритим простором для «дивних людей», частина з яких не вважає за потрібне навіть платити за комунальні послуги, вважає співрозмовник.

Потрапити на територію комплексів без пропуску – майже неможливо. Це закриті селища, вони обнесені парканом і охороняються.

«Ніякого доступу для сторонніх очей. Це як закриті котеджні клуби. Все обнесено височенним парканом, плюс державна охорона. Вони не просто на вході стоять. Там цілодобове спостереження, патрулювання. Зона із суворою охороною. Зі своїми продуктовими магазинами і їдальнею-рестораном на кшталт Верховної Ради», – розповів колишній міністр урядів Гройсмана-Яценюка.

Зрідка фото віп-будинків із закритих селищ просочувалися до ЗМІ. Але глобально обставини заселення чиновників на держдачі ніхто не вивчав. Ніяких справ, сказали журнаалістам у НАБУ, з цього приводу немає. Тема пройшла і повз антикорупційних організацій.

А всі ці роки за високими парканами відбувалася глобальна трансформація. Спочатку забудовані досить скромними "фінськими" будиночками містечка перетворилися на віп-селища. "Я бачив цю трансформацію, – розповідає ексміністр. – Починаючи з часів Кучми, коли ці будиночки почали передавати в довгострокову оренду чиновникам, їх почали глобально перебудовувати. Маленькі будиночки місцями знесли, і на їхньому місці виросли нові: від одноповерхових на 100 квадратів до палаців на три поверхи з басейнами".

З 2003 року право жити на держдачах отримали прем'єр-міністри, віце- і просто міністри, генпрокурори (дрібніші чиновники могли претендувати на одну або дві кімнати в державних пансіонатах). На часи Кучми доводиться і міні-приватизація частини цих будинків. Тоді з чиновниками укладалися довгострокові договори на оренду, аж до 50 років. Чиновники змінювалися, йшли у відставку, але продовжували жити в Кончі-Заспі і Пущі-Водиці.

«Після революції 2014 року із будинків вирішили не виганяти, але дали вибір: або ви виїжджаєте, або починаєте платити повну ціну на так звану оренду», – говорить ексміністр. За його словами, вартість оренди варіювалася вже від 10 000 до 100 000 гривень на місяць.

«Зараз там побудовані космічні палаци. Повністю закритий периметр. Хлопці, йдіть на ринок і подивіться, скільки це коштує в будь-якому іншому котеджному містечку. І не розповідайте нам, як багато ви туди своїх грошей вклали», – каже депутат Мотовиловець

За його словами, в сусідніх котеджних містечках одна тільки ділянка землі стартує від $350 тис: «А потім вже будуєш, потім прокладаєш комунікації. Вийдеш в результаті на півтора-два мільйони доларів мінімум. Ви не мали права на своїй землі добудовувати або покращувати. Є ринок землі. Купуйте собі ділянку і будуйте що завгодно. Ви обдурили державу».

Як повідомили у Комплексі відпочинку Конча-Заспа, зараз в елітному селищі живуть близько 200 «ексів» і чинних чиновників. Ось повний список орендарів на 18 травня 2021 року:

У списках – десятки відомих як у минулому, так і сьогодні прізвищ. Наприклад, Демченко Р.М. – ймовірно, перший заступник секретаря РНБО і колишній заступник міністра закордонних справ Руслан Демченко. Нещодавно він фігурував у скандалі: його ім'я згадувалося в зв'язку з можливою підготовкою так званих харківських угод у період Януковича. Фесенко – колишній нардеп від Партії регіонів. Близнюк – екснардеп Януковича, ексміністр ЖКГ. Пустовойтенко – колишній прем'єр-міністр України ще часів Кучми. Кінах – п'ятий секретар РНБО і 18-й міністр економіки. Пасенюк – швидше за все, Макар Пасенюк, колишній радник Порошенка, керуючий партнер Investment Capital Ukraine. Звягільський – екснардеп і колишній перший віцепрем'єр. Омельченко – колишній мер Києва. Горбулін – екссекретар РНБО. Білозір – екснардеп і колишній міністр культури. Мельник – ексміністр аграрної політики (уряд Януковича), з 2010 року перший заступник голови правління Миронівського хлібопродукту. Бурмістенко Ю.М. – людина з таким прізвищем є радником гендиректора ДТЕК Ахметова.

А ще – колишній спікер Литвин, колишній глава КСУ Головін, ексміністр юстиції Лавринович, ексглава СБУ Гайсинський, ексвіцепрем'єр Семиноженко, експрезидент Кучма, ексспікер Мороз і десятки інших.

Серед жителів Кончі-Заспи також значаться Штучний В.В. – швидше за все, екскерівник апарату Верховної Ради (вже за каденції Зеленського, до липня 2020). Пасенюк, Чубар і Скомороха – екссудді КСУ. Пристайко – можливо, колишній заступник глави Адміністрації президента Зеленського (кілька місяців 2019 року) і ексміністр закордонних справ (уряд Гончарука). Суярко – держсекретар Міністерства соціальної політики (з 2020 року). Багато прізвищ віп-орендарів достеменно навіть не гугляться.

На території Кончі-Заспи вже після 2014 року розмістилися кілька товариств з обмеженою відповідальністю: ІЦД Кідсвуд (дитячий центр), Компас (уповноважена особа – Юрій Гайсинський ), Донецький інститут води, маріупольський Спецмонтаж і К.

«Але той факт, що, особливо з когорти часів Януковича, дачі понабирали в оренду на 49 років за дуже смішні гроші – поза всякими сумнівами. Вони на 49 років отримали землі в шикарних районах Києва за безцінь», – сказав виконавчий директор TI в Україні Андрій Боровик.

«Часто там живуть діти колишніх чиновників, їхні родичі, навіть їхні друзі», – сказав Зеленський на пресконференції.

У будинку відпочинку Пуща-Водиця проживають до 50 орендарів. Журналісти отримали повний список на 18 травня 2021 року ось він:

Знайшлося місце в Кончі-Заспі і самому Зеленському. Незважаючи на обіцянки «віддати дітям» держдачі, влітку 2020 року з'ясувалося, що він переїхав на дачу №29 площею 4000 квадратів. До 2014 року тут жив президент Віктор Ющенко: вона з 15-метровим басейном, ліфтом на три поверхи, кінозалом, більярдом, масажним кабінетом, винним льохом, саунами, солярієм і джакузі.

Зеленський говорив, що сприймає резиденцію в Кончі-Заспі як готель, а жити хоче в своєму будинку. Що все тимчасово, і він із дружиною шукає нове житло: «Побудуємо будинок, візьмемо в оренду. Для нас важливо мати, як кажуть в Україні, своє особисте сімейне гніздечко».

«Ми зробили мінімальний косметичний ремонт, тому що коли вперше туди зайшли, там були золоті люстри, мармурові ванни. Ми ремонтували за свій рахунок: треба було збити позолоту і пофарбувати в більш спокійні кольори. Меблі у нас були свої», – сказала в недавньому інтерв'ю ТСН дружина президента Олена Зеленська. Вона «не в захваті від життя на держдачі», але це вимоги держохорони.

Кілька місяців на держдачі в Пущі-Водиці жила і генпрокурорка Ірина Венедіктова – за ціною, удвічі дешевшою за розрахункову: 64 тис грн за майже 700 квадратних метрів. Після скандалу в ЗМІ Венедіктова заявила, що це «лише кілька місяців», а пізніше з'їхала.

Зеленський стверджує, що затіяв велику ревізію зовсім не для того, щоб звільнити дачі під свою команду. «Замість них не заїдуть люди, пов'язані зі мною», – запевнив він. Нова концепція оренди житла в Кончі-Заспі, ВДНХ і Пущі-Водиці буде пізніше.

«Ми обов'язково зробимо презентацію: хто там буде жити, на яких умовах... Орендувати на час каденції дачі за нормальними ринковими цінами – я думаю, про це можна говорити», – заявив Зеленський.

Раніше повідомлялося, що Зеленський доручив РНБО розібратися зі своїми сусідами.

Між іншим, як торік з'ясували журналісти, на державній дачі в Конча-Заспі, де проживає президент Володимир Зеленський з родиною, сусідами глави держави «ексрегіонали, схематозники Януковича та фігуранти журналістських розслідувань».

Також повідомлялося, що за державну дачу, куди переїхав жити Зеленський, українці заплатять 3,5 млн грн.