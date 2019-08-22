Баржа з херсонськими кавунами прибула на Київщину



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22 серпня баржу розвантажили на причалі філії «Переяславська»

Кавуни буде продавати мережа супермаркетів «Сільпо»

Баржу з 400 тоннами херсонських кавунів сьогодні розвантажили на перевантажувальному терміналі ТОВ СП «Нібулон» в Переяславі-Хмельницькому, звідки їх доставлять в столичні супермаркети. Про це йдеться в повідомленні компанії «Нібулон» на сторінці в Facebook.

«За чотири доби несамохідне судно NBL-90 у супроводі буксира модернізованого проєкту 121М «Нодарі Чантурія» з 400 тоннами херсонських кавунів прибуло до перевантажувального термінала компанії у Переяславі-Хмельницькому. Звідси солодку ягоду вже доставлятимуть у столичні супермаркети торгової мережі Сільпо підприємства Fozzy Group», - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що на Херсонщині завантажують баржу, яка привезе у Київ 500 тонн кавунів і динь.

На Херсонщині унікальні місця для вирощування кавунів – це Голопристанський, Олешківський, Скадовський райони. А для реалізації урожаю важливо, щоб фермерські господарства працювали у кооперації і щоб влада звернула увагу на необхідність розвитку річкових перевезень.

Цьогоріч на Херсонщині очікують урожай близько 300 тисяч тонн кавунів.

Вже третій рік поспіль кавуни Херсонщини відправляються до Києва безпосередньо нібулонівським флотом.