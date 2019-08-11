Експерт дав прогноз цьогорічного врожаю винограду



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Близько тисячі тонн в сезон завозиться до України імпортного винограду столових сортів

В Україні у цьому році очікується середній урожай столового винограду. Про це розповів голова громадської спілки «Асоціація садівників, виноградарів та виноробів України» Володимир Печко, повідомляє УНН.

«По столовому сорту винограду у цьому році ніяких серйозних проблем не було, урожайність буде середня», – сказав Печко.

За його словами, у деяких районах України була складна ситуація – це в Саратському та Білгород-Дністровському районах Одеської області, там були досить значні опади.

«Тому в деяких районах постраждав виноград у тому плані, що потріскався, втратив свою якість. Проте це не вплине на ситуацію по всій Україні, виноград буде», – розповів Печко.

Також він зазначив, що близько тисячі, півтори тисячі тонн до України в сезон завозиться імпортного винограду столових сортів.

«Коли сезон закінчується ця кількість імпорту зростає до 2,5 тисяч тонн винограду. На свята ця кількість імпорту зростає до 5 тисяч тонн», – додав Печко.