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    Політика

    Експерт дав прогноз цьогорічного врожаю винограду

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    Експерт дав прогноз цьогорічного врожаю винограду

    Близько тисячі тонн в сезон завозиться до України імпортного винограду столових сортів

    В Україні у цьому році очікується середній урожай столового винограду. Про це розповів голова громадської спілки «Асоціація садівників, виноградарів та виноробів України» Володимир Печко, повідомляє УНН.

    «По столовому сорту винограду у цьому році ніяких серйозних проблем не було, урожайність буде середня», – сказав Печко.

    За його словами, у деяких районах України була складна ситуація – це в Саратському та Білгород-Дністровському районах Одеської області, там були досить значні опади.

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    «Тому в деяких районах постраждав виноград у тому плані, що потріскався, втратив свою якість. Проте це не вплине на ситуацію по всій Україні, виноград буде», – розповів Печко.

    Також він зазначив, що близько тисячі, півтори тисячі тонн до України в сезон завозиться імпортного винограду столових сортів.

    «Коли сезон закінчується ця кількість імпорту зростає до 2,5 тисяч тонн винограду. На свята ця кількість імпорту зростає до 5 тисяч тонн», – додав Печко.

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