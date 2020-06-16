Без води на два дні залишаться кілька житлових масивів Києва: де і коли



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Киянам радять запастися водою

Київводоканал проводитиме заміну запірної арматури великих діаметрів на насосній водопровідній станції «Виноградар-ІІІ». Виконати такі роботи без зупинення водогонів, що постачають воду споживачам неможливо. Тому буде обмежено водопостачання в кількох житлових масивах. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

Так, з 22:00 19 червня до 20:00 21 червня буде понижено тиск у мережах з можливістю відсутності води на верхніх поверхах будинків на житлових масивах:

Новобіличі,

Микільська Борщагівка,

Нивки і Галагани,

Виноградар,

Святошин,

Академмістечко,

Біличі,

Горенка,

Пуща-Водиця.

Мешканцям цих житлових масивів, особливо тим, хто проживає на верхніх поверхах, радять заздалегідь запастися водою у необхідних обсягах.

«Ми розуміємо, що відключення водопостачання створює незручності, але тільки так можна виконати необхідні роботи, які в подальшому забезпечать надійне функціонування водопровідної системи», - зазначили у Київводоканалі.

Переглянути список адрес, за якими буде обмежено водопостачання, можна тут.

Як повідомлялося, Київводоканал заявив про намір змінити розмір тарифів на водопостачання та водовідведення на 2021 рік.

Мер Києва Віталій Кличко запевнив, що столична влада не дозволить підвищувати тарифи на холодну воду та водовідведення.