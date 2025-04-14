Біла Церква готується до відключення опалення: влада оголосила дату

Рішення про завершення опалювального сезону ухвалюють виконкоми місцевих органів влади

Завершення опалювального сезону в Білій Церкві розпочнеться 15 квітня 2025 року, так вирішив виконавчий комітет місцевої міськради. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Департамент житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради.

Рішення було прийнято на позачерговому засіданні виконкому 14 квітня.

«Білоцерківтепломережі доручено продовжити подачу теплоносія для лікарень, дитячих садочків (при наявності технічної можливості) згідно із заявами керівників установ», – сказано в повідомленні.

Як відомо, відповідно до чинних нормативних документів (постанова Кабміну №830), централізоване опалення в Україні припиняється, коли середньодобова температура повітря протягом трьох діб поспіль становить +8°C і більше. Рішення про завершення опалювального сезону ухвалюють виконкоми місцевих органів влади.

До слова, 28 березня «Київтеплоенерго» завершило відключення опалення для житлового фонду столиці. Столична влада нагадала, що опалювальний сезон 2024-2025 року тривав 146 днів. Це вже третій опалювальний сезон, що пройшов в умовах воєнного стану. Попри ризики та складність цього періоду, енергетики забезпечили стабільне теплопостачання до майже 10 тис. будинків міста Києва.