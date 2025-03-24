Опалювальний сезон у Києві завершено з рекордною заборгованістю за тепло

За сезон середня вартість тепла склала 27 грн/кв. м, при цьому тариф покриває лише половину реальних витрат

Опалювальний сезон у Києві завершено, тепло для жителів столиці у середньому коштувало 27 грн/кв. м, за яке кияни накопичили 8 млрд грн боргу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву заступника голови Київської міської державної адміністрації Петра Пантелеєва та директора СП «Енергозбут» комунального підприємства «Київтеплоенерго» Костянтина Лопатіна.

«У столиці офіційно завершили опалювальний сезон 2024–2025 років – батареї почали вимикати з 24 березня. Соціальні заклади відключаються за заявками керівництва», – повідомив Пантелеєв.

За інформацією Костянтина Лопатіна, за сезон середня вартість тепла склала 27 грн/кв. м, при цьому тариф покриває лише половину реальних витрат. Заборгованість киян за опалення та гарячу воду на початок березня зросла до 8 млрд грн, що на 6,5% більше, ніж минулого опалювального сезону.

Нагадаємо, сьогодні Київ завершує опалювальний сезон. Як зауважив мер Києва Віталій Кличко, таке рішення міська влада ухвалила, зважаючи на прогноз синоптиків щодо стабільного потепління. За словами мера, з 24 березня розпочнеться відключення від теплопостачання житлових будинків. Будівлі ж закладів соціальної сфери – медзаклади, дитсадки, школи та інші, відключатимуть за індивідуальними заявками їх керівників.