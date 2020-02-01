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    Події в Україні

    Китай дав попередню згоду на евакуацію українців з ураженого коронавірусом Уханя

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    Китай дав попередню згоду на евакуацію українців з ураженого коронавірусом Уханя

    Посольство на постійній основі проводить моніторинг епідеміологічної ситуації в Китаї та інформує про її розвиток МЗС України

    Посольство України у Китайській Народній Республіці отримало попередню згоду Міністерства закордонних справ КНР на евакуацію чартерним авіарейсом українських громадян з міста Ухань, який став епіцентром розповсюдження нового смертельного коронавірусу.

    Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили в посольстві КНР.

    «Посольство України в КНР на постійній основі проводить моніторинг епідеміологічної ситуації в Китаї та роботу з компетентними органами КНР, зокрема, щодо можливої евакуації громадян України з міста Ухань та інших міст провінції Хубей, на які поширюються карантинні обмеження. Посольством отримано попередню згоду МЗС КНР на евакуацію наших громадян з міста Ухань чартерним авіарейсом», – повідомили в посольстві.

    У контексті евакуації, дипломати уточнили, що посольство на постійній основі проводить моніторинг епідеміологічної ситуації в Китаї та інформує про її розвиток МЗС України, проводиться робота з компетентними органами КНР.

    «Підготовча робота до можливої евакуації громадян України з провінції Хубей була розпочата посольством 27 січня 2020 року», – розповіли в посольстві.

    Зазначимо, напередодні Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук доручив МЗС, ДСНС, Міноборони та Мінінфраструктури оперативно розробити план та організувати евакуацію громадян України з території Китаю через спалах інфекції.

    Читайтетакож: Епідемія коронавірусу в Китаї: 259 загиблих, майже 12 тисяч заражених
    МЗС ДСНС Міноборони Китай посольство епідемія
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