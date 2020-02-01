На світанку у багатоповерхівці в Києві сталася пожежа: є потерпілий (фото, відео)
Під час пожежі у квартирі врятовано чоловіка та ще чотирьох осіб евакуйовано
Сьогодні, 1 лютого, сталася пожежа у 9-поверховому житловому будинку на просп. Лісовому, 19 в Деснянському районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного-центру Головного управління ДСНС України у Києві о 6:12.
На місце події прибули найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. Вогнеборці встановили, що займання виникло в одній із квартир на шостому поверсі, інформує пресслужба столичного управління ДСНС.
Під час проведення розвідки рятувальники виявили в квартирі чоловіка 1956 року народження, якого вивели з помешкання та передали бригаді швидкої медичної допомоги. Медики госпіталізували потерпілого, встановивши попередній діагноз «отруєння чадним газом».
Також бійці вивели на безпечну відстань чотирьох людей з вищих поверхів.
О 6:40 вогнеборці локалізували загоряння та о 6:54 – ліквідували.
На місці було задіяно 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 20 чоловік особового складу.
Причина пожежі наразі встановлюється.