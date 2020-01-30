В елітному будинку на Печерську палала квартира (фото, відео)



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Пожежа сталася в ЖК «Панорама» Фото: Інформатор

На місці пожежі працювало 11 одиниць спеціальної техніки

У середу, 29 січня, сталася пожежа в 27-поверховому будинку на вул. Коновальця, 44а в Печерському районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло на пульт зв’язку служби 101 о 17:15.

По прибуттю на місце події пожежно-рятувальних підрозділів стало відомо, що займання виникло в одній із квартир на 16-му поверсі. Існувала загроза розповсюдження вогню на верхні поверхи, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Рятувальникам вдалося вчасно стримати вогонь.

О 17:44 пожежу локалізували на площі 15 кв. м, о 17:48 - ліквідували.

Жодна особа під час пожежі не постраждала.

На місці події працювало 11 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 36 чоловік особового складу.

Причини займання встановить слідство.