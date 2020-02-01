У Києві на Оболоні з води витягли жахливу знахідку



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На місце виїхали поліцейські та слідчо-оперативна група

На столичній Оболоні рибалки витягли із води пакет із людською головою.

Про це повідомляють Вартові.Еспресо.

До поліції міста Києва надійшло повідомлення про моторошну знахідку. Так, на Оболоні місцеві рибалки виловили з води пакет, в якому була людська голова. На місце виїхали поліцейські та слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, російський кілер Окуєвої незаконно отримав громадянство України. Уродженець Російської Федерації організував злочинну групу, яка скоїла три замовні вбивства. Зокрема – це вбивство директора ДП «Капарол Україна», директора управління реклами КП «Київський метрополітен» та учасниці війни на сході України у складі батальйону»Київ-2» Аміни Окуєвої. Чоловік організував злочинну групу, яка скоїла три вбивства.

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