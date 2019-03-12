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    У столичному парку знайшли тіло немовляти

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    У столичному парку знайшли тіло немовляти

    Тіло дитини було в поліетиленовому пакеті

    У парку в Дарницькому районі Києва знайшли труп немовляти.

    Тіло новонародженої дівчинки виявили у кущах в парку Партизанської слави, неподалік від житлового будинку. Тіло дитини було в поліетиленовому пакеті. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

    За фактом виявлення тіла новонародженої дитини розпочато досудове розслідування за ст. 117 КК України (Умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини).

    Як повідомлялося, у неділю, 3 березня, в Києві на вулиці Фрометівській, що в Голосіївському районі, знайшли труп немовляти. Тіло дитини лежало біля гаражів, де йде будівництво

    Того ж дня поліцейські затримали жінку, яка після пологів залишила немовля у закинутому будинку. Жінку доставили до управління поліції для надання пояснень. Розпочато кримінальне провадження.

    Під час спілкування із працівниками поліції жінка зізналася, що передчасно народила в домашніх умовах. Із її слів, дівчинка народилася мертва, тож вона винесла пакет із тілом дитини та залишила у зруйнованому будинку. 35-річна киянка показала місце, де немовля виявили правоохоронці.

    Напередодні у Києві в лісосмузі в пакеті знайшли тіло новонародженої дитини. Правоохоронці розшукують жінку, яка викинула дитину.

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