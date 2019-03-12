  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Страшна знахідка у київському парку: поліція розшукує жінку, що викинула немовля

    • Розсилка
    Тіло новонародженої дівчинки було знайдено в кущах у парку - Страшна знахідка у київському парку: поліція розшукує жінку, що викинула немовля
    Тіло новонародженої дівчинки було знайдено в кущах у парку
    Фото: Нацполіція

    Смерть немовляти настала близько чотирьох діб тому

    Поліція встановлює обставини смерті немовляти, яке виявили у парку Партизанської слави в Києві.

    На страшну знахідку натрапила жінка, яка вигулювала собаку, повідомляє прес-служба столичної поліції.

    На місці події слідчо-оперативна група встановила, що у поліетиленовому пакеті знаходиться замотана у ганчірку мертва новонароджена дівчинка. За попередніми висновками судово-медичного експерта, смерть дитини настала близько чотирьох діб тому.

    Поліція проводить відпрацювання території парку з метою встановлення можливих свідків та очевидців події, а відтак – і породіллі. Остаточна причина смерті дитини буде відома після проведення судово-медичної експертизи.

    Читайте також

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Страшна знахідка у київському парку: поліція розшукує жінку, що викинула немовля
    Страшна знахідка у київському парку: поліція розшукує жінку, що викинула немовля
    Страшна знахідка у київському парку: поліція розшукує жінку, що викинула немовля

    Дане повідомлення зареєстровано у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Дарницького управління поліції та розпочато кримінальне провадження за ст. 117 (Умисне вбивство матір’ю свої новонародженої дитини) Кримінального кодексу України. 

    Правоохоронці звертаються за допомогою до громадян: у розкритті цього правопорушення допоможе інформація про жінок, які перебували на 8-9 місяці вагітності; вагітних жінок, які говорили про те, що дитина не бажана; жінок на останніх строках вагітності, які кілька днів не виходять із будинку на вулицю.

    Раніше стало відомо, що у парку знайдено тіло немовляти.

    Читайте також
    Київ кримінал вбивство смерть поліція немовля
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ