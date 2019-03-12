Страшна знахідка у київському парку: поліція розшукує жінку, що викинула немовля



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Тіло новонародженої дівчинки було знайдено в кущах у парку Фото: Нацполіція

Смерть немовляти настала близько чотирьох діб тому

Поліція встановлює обставини смерті немовляти, яке виявили у парку Партизанської слави в Києві.

На страшну знахідку натрапила жінка, яка вигулювала собаку, повідомляє прес-служба столичної поліції.

На місці події слідчо-оперативна група встановила, що у поліетиленовому пакеті знаходиться замотана у ганчірку мертва новонароджена дівчинка. За попередніми висновками судово-медичного експерта, смерть дитини настала близько чотирьох діб тому.

Поліція проводить відпрацювання території парку з метою встановлення можливих свідків та очевидців події, а відтак – і породіллі. Остаточна причина смерті дитини буде відома після проведення судово-медичної експертизи.

Дане повідомлення зареєстровано у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Дарницького управління поліції та розпочато кримінальне провадження за ст. 117 (Умисне вбивство матір’ю свої новонародженої дитини) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці звертаються за допомогою до громадян: у розкритті цього правопорушення допоможе інформація про жінок, які перебували на 8-9 місяці вагітності; вагітних жінок, які говорили про те, що дитина не бажана; жінок на останніх строках вагітності, які кілька днів не виходять із будинку на вулицю.

Раніше стало відомо, що у парку знайдено тіло немовляти.