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    Новини

    У Вінниці позашляхових Lexus в’їхав у трамвай

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    У Вінниці позашляхових Lexus в’їхав у трамвай

    Ранкове ДТП на вулицях міста

    3 липня близько 12.20 години у Вінниці на Хмельницькому шосе сталась дорожньо-транспортна пригода за участі «Лексуса» і трамвая. Автівка зупинилась на коліях, тимчасово, заблокувавши рух електротранспорту.

    В прес-службі патрульної поліції повідомили, що внаслідок ДТП ніхто не травмувався. Рух трамваїв станом на 12.40 годину відновлено.

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    У Вінниці позашляхових Lexus в’їхав у трамвай
    У Вінниці позашляхових Lexus в’їхав у трамвай

    Працівники патрульної поліції склали адмінпротокол за ст. 124 КУпАП на водійку легковика. При повороті праворуч, жінка не надала перевагу в русі трамваю.

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