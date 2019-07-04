У Вінниці позашляхових Lexus в’їхав у трамвай



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Ранкове ДТП на вулицях міста

3 липня близько 12.20 години у Вінниці на Хмельницькому шосе сталась дорожньо-транспортна пригода за участі «Лексуса» і трамвая. Автівка зупинилась на коліях, тимчасово, заблокувавши рух електротранспорту.

В прес-службі патрульної поліції повідомили, що внаслідок ДТП ніхто не травмувався. Рух трамваїв станом на 12.40 годину відновлено.

Працівники патрульної поліції склали адмінпротокол за ст. 124 КУпАП на водійку легковика. При повороті праворуч, жінка не надала перевагу в русі трамваю.