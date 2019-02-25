Біля кінотеатру «Київська Русь» горіла старовинна будівля (фото, відео)



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Вогонь у занедбаній будівлі не сильно поширився Фото: Інформатор

За попередньою інформацією, пожежу у занедбаній будівлі спровокували безхатченки

У неділю, 24 лютого, в Києві на вулиці Січових стрільців, 91 біля кінотеатру «Київська Русь» сталася пожежа: горів старий занедбаний будинок.

Займання сталося близько 18:00. Про це повідомляє Інформатор.

Точної причини виникнення пожежі поки що немає. За попередньою інформацією, її спровокували бездомні, які часто там мешкають.

Вогонь вдалося ліквідувати близько 19:00. У приміщенні нікого не знайшли. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав, вогонь не сильно поширився.

На місці працювали дві одиниці рятувальної техніки, медики і поліція. Точну причину загоряння встановлять фахівці.

Як повідомлялося, у понеділок, 25 лютого, в Солом'янському районі столиці сталася пожежа: загорілася будівля на території Свято-Покровської церкви.