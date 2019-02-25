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    Біля кінотеатру «Київська Русь» горіла старовинна будівля (фото, відео)

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    Вогонь у занедбаній будівлі не сильно поширився - Біля кінотеатру «Київська Русь» горіла старовинна будівля (фото, відео)
    Вогонь у занедбаній будівлі не сильно поширився
    Фото: Інформатор

    За попередньою інформацією, пожежу у занедбаній будівлі спровокували безхатченки

    У неділю, 24 лютого, в Києві на вулиці Січових стрільців, 91 біля кінотеатру «Київська Русь» сталася пожежа: горів старий занедбаний будинок.

    Займання сталося близько 18:00. Про це повідомляє Інформатор.

    Точної причини виникнення пожежі поки що немає. За попередньою інформацією, її спровокували бездомні, які часто там мешкають.

    Вогонь вдалося ліквідувати близько 19:00. У приміщенні нікого не знайшли. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав, вогонь не сильно поширився.

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    Біля кінотеатру «Київська Русь» горіла старовинна будівля (фото, відео)
    Біля кінотеатру «Київська Русь» горіла старовинна будівля (фото, відео)
    Біля кінотеатру «Київська Русь» горіла старовинна будівля (фото, відео)
    Біля кінотеатру «Київська Русь» горіла старовинна будівля (фото, відео)
    Біля кінотеатру «Київська Русь» горіла старовинна будівля (фото, відео)
    Біля кінотеатру «Київська Русь» горіла старовинна будівля (фото, відео)
    Біля кінотеатру «Київська Русь» горіла старовинна будівля (фото, відео)
    Біля кінотеатру «Київська Русь» горіла старовинна будівля (фото, відео)
    Біля кінотеатру «Київська Русь» горіла старовинна будівля (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    На місці працювали дві одиниці рятувальної техніки, медики і поліція. Точну причину загоряння встановлять фахівці.

    Як повідомлялося, у понеділок, 25 лютого, в Солом'янському районі столиці сталася пожежа: загорілася будівля на території Свято-Покровської церкви.

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