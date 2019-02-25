Біля кінотеатру «Київська Русь» горіла старовинна будівля (фото, відео)
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За попередньою інформацією, пожежу у занедбаній будівлі спровокували безхатченки
У неділю, 24 лютого, в Києві на вулиці Січових стрільців, 91 біля кінотеатру «Київська Русь» сталася пожежа: горів старий занедбаний будинок.
Займання сталося близько 18:00. Про це повідомляє Інформатор.
Точної причини виникнення пожежі поки що немає. За попередньою інформацією, її спровокували бездомні, які часто там мешкають.
Вогонь вдалося ліквідувати близько 19:00. У приміщенні нікого не знайшли. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав, вогонь не сильно поширився.
На місці працювали дві одиниці рятувальної техніки, медики і поліція. Точну причину загоряння встановлять фахівці.
Як повідомлялося, у понеділок, 25 лютого, в Солом'янському районі столиці сталася пожежа: загорілася будівля на території Свято-Покровської церкви.