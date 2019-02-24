У Полтаві масштабна пожежа знищила кілька магазинів



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На місці події працює вісім автоцистерн Фото: Полтавщина

У будівлі протікав дах, через що замкнуло проводку…

Сьогодні, 24 лютого, близько 18-ї години, у Полтаві зайнялася пожежа. Зайнялися торгові приміщення у будівлі колишнього Полтавського турбомеханічного заводу.

На місці події працює вісім автоцистерн і кілька бригад державних пожежно-рятувальних частин. Для гасіння вони використовують дві драбини. Ситуацію ускладнює те, що площа займання дуже велика, пише видання «Полтавщина».

Відомо, що вогонь розповсюдився на магазин «Лідер взуття», відділення мережі магазинів «Єва» та критий ринок. Сусідні точки реалізації превентивно виносять товари з приміщень.

Зі слів кореспондента видання, який перебуває на місці події, на перший погляд, від автостанції і до критого ринку «Київський» вигоріли усі приміщення. Сама будівля автостанції виглядає цілою. За попередньої інформацією ДСНС, потерпілих немає.

Частково обвалився дах над магазином «Єва». За словами торговців, сталося коротке замикання електроповодки. У лабораторії ринку довгий час протікав дах: «стояло відро, у яке стікала вода з даху». Схожа ситуація була й сусідніх приміщеннях.

Вулицю Зіньківську повністю перекрито. Зі сторони Київського вокзалу протягнули пожежний рукав.

Найбільший вогонь через годину рятувальники загасили. Пожежні на даху знімають частину обшивки і гасять окремі осередки займання. Найімовірніше, вогонь не зачепив магазин одягу «Munira Style», а також центральний вхід до критого ринку. Продавці одягу евакуювали велику кількість товару заздалегідь. Найбільше займання розповсюдилося на приміщення правіше від входу і до стінки автостанції. Також вогонь зачепив частину даху автостанції. Торговці ринку побоюються мародества, тому, ймовірно, стерегтимуть товар вночі.

Зі слів свідків — власників точок на ринку, сьогодні у магазині «Лідер взуття» працювали електрики. Дослівно від торговця: «Вони вискочили з очима по 5 копійок. Або щось погано відремонтували, або з самого початку із електрикою були проблеми». За їхніми словами, опалення у будівлі немає, тому продавці грілися обігрівачами. Вони впевнені, що збитків не компенсують, бо, за договорами, з електроприладів дозволено підключати лише ваги.

Працівники ДСНС не пускають до приміщень, де вже загасили займання. Є ризик обвалення даху. Від електроенергії відімкнули, зокрема, колишній адмінкорпус турбомеханічного заводу.