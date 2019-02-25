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    Новини

    На території храму в Києві вночі сталася пожежа (фото)

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    На місці працювало дві одиниці пожежної техніки та близько 10 рятувальників - На території храму в Києві вночі сталася пожежа (фото)
    На місці працювало дві одиниці пожежної техніки та близько 10 рятувальників
    Фото: Інформатор

    Одноповерхова будівля з горищем згоріла повністю

    У понеділок, 25 лютого, в Солом'янському районі столиці сталася пожежа: загорілася будівля на території Свято-Покровської церкви. На місце відразу виїхали дві одиниці пожежної техніки та карета швидкої допомоги.

    Вогонь помітили близько 1:40. Про це повідомляє Інформатор.

    Загорілася одноповерхова будівля з горищем. За словами місцевих жителів, ця будівля використовувалася як підсобне приміщення. Вона знаходилася в декількох метрах від стін храму, але вогонь не встиг поширитися.

    Споруда згоріла повністю. Попередньо, обійшлося без постраждалих.

    На місці працювало дві одиниці пожежної техніки та близько 10 рятувальників. Причини загоряння встановить слідство.

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    На території храму в Києві вночі сталася пожежа (фото)
    На території храму в Києві вночі сталася пожежа (фото)
    На території храму в Києві вночі сталася пожежа (фото)
    На території храму в Києві вночі сталася пожежа (фото)
    На території храму в Києві вночі сталася пожежа (фото)
    Фото: Інформатор

    Як повідомлялося, 22 лютого під час стоянки вантажного автомобіля MAN на вул. Червоноткацькій, 33/10 у Дніпровському районі столиці сталося коротке замикання в кабіні водія з послідуючим горінням.

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