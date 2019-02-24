У Полтаві ліквідовано масштабну пожежу
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Ситуація була ускладнена тим, що загоряння охопило дах і площа загорання була дуже велика
У неділю ввечері рятувальники ліквідували пожежу в приміщеннях будівлі колишнього Полтавського турбомеханічного заводу.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС в Полтавській області.
«Пожежа торгових приміщень на колишній території Полтавського турбомеханічного заводу ліквідовано. На місці працювало від ДСНС 39 чоловік особового складу та 11 одиниць техніки», - йдеться в повідомленні.
Ситуація була ускладнена тим, що загоряння охопило дах і площа загорання була дуже велика.
На місці події працювали шість автоцистерн і кілька бригад державних пожежно-рятувальних частин. Для гасіння використовували дві драбини.
Раніше повідомлялося, що 24 лютого, близько 18-ї години, у Полтаві спалахнула пожежа. Зайнялися торгові приміщення у будівлі колишнього Полтавського турбомеханічного заводу.