У Полтаві ліквідовано масштабну пожежу



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На місці пожежі працювало від ДСНС 39 чоловік особового складу та 11 одиниць техніки

Ситуація була ускладнена тим, що загоряння охопило дах і площа загорання була дуже велика

У неділю ввечері рятувальники ліквідували пожежу в приміщеннях будівлі колишнього Полтавського турбомеханічного заводу.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС в Полтавській області.

«Пожежа торгових приміщень на колишній території Полтавського турбомеханічного заводу ліквідовано. На місці працювало від ДСНС 39 чоловік особового складу та 11 одиниць техніки», - йдеться в повідомленні.

Ситуація була ускладнена тим, що загоряння охопило дах і площа загорання була дуже велика.

На місці події працювали шість автоцистерн і кілька бригад державних пожежно-рятувальних частин. Для гасіння використовували дві драбини.

Раніше повідомлялося, що 24 лютого, близько 18-ї години, у Полтаві спалахнула пожежа. Зайнялися торгові приміщення у будівлі колишнього Полтавського турбомеханічного заводу.